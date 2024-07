Volley, il calendario del torneo olimpico maschile: debutto show col Brasile, chiusura con la Polonia

Gli azzurri di De Giorgi debutteranno alle Olimpiadi col Brasile, poi la sfida soft con l'Egitto prima della chiusura da urlo con la Polonia

È stata due volte la finale per l’oro, sarà certamente il match clou di inizio olimpiade. Perché quella tra Italia e Brasile non è mai una partita come le altre: toccherà ad azzurri e verdeoro aprire il programma del girone B del torneo olimpico, che scatterà sabato 27 luglio per concludersi il 9-10 agosto con le finali che assegneranno le medaglie. E chissà che il “derby per antonomasia” del volley internazionale non possa concedere il bis (anzi, il tris) nella rassegna a cinque cerchi.

Subito la supersfida col Brasile (da non sbagliare)

La nuova formula del torneo, che prevede tre gironi da 4 squadre ciascuno e la qualificazione ai quarti di finale delle prime due di ogni raggruppamento e delle due migliori terze (a quel punto, in base al punteggio ottenuto nella prima fase, si stilerà una graduatoria con teste di serie dalla numero 1 alla numero 8), offrirà l’opportunità di avere da subito match di una certa rilevanza.

Italia-Brasile ne è l’esempio più calzante: apriranno i battenti alla South Paris Arena sabato 27 luglio alle 13, secondo match assoluto del torneo dopo quello che vedrà di fronte Giappone e Germania alle 9 del mattino (girone C). La Francia padrona di casa, vincitrice proprio contro i nipponici della VNL pochi giorni fa, debutterà domenica 28 alle 17 contro la Serbia. L’altra gara del girone B, quella tra Polonia ed Egitto, andrà in scena sabato 27 alle 17, dunque subito dopo quella dell’Italia.

Sabato 3 agosto c’è la Polonia. Le date della fase finale

La nazionale di De Giorgi tornerà in campo per la seconda gara del girone martedì 30 luglio alle 9 del mattino (praticamente a colazione) contro l’Egitto. L’ultima sfida, forse decisiva per garantirsi il primo posto nel raggruppamento, è in programma sabato 3 agosto alle 17 contro la Polonia. I quarti di finale sono in programma lunedì 5 agosto (dalle 9 alle 21), le semifinali mercoledì 7 agosto (ore 16 e 20).

Chiaro che proprio la formula innovativa del torneo rende fondamentale ogni singolo scambio: arrivare primi nel girone potrebbe non garantire un sorteggio e tantomeno un tabellone facile, perché servirà soprattutto avere un buon quoziente punti e quoziente set per guadagnare posizioni nel seeding.

De Giorgi sfoglia la margherita: gli ultimi dubbi

Dopo la sconfitta beffa subita a opera della Francia nel quarto di finale di VNL, De Giorgi è tornato a Cavalese dove ha potuto ricominciare a lavorare con i “titolari”, ai quali ha risparmiato le ultime due settimane di torneo tra week 3 e fase finale.

Giannelli, Romanò, Anzani, Galassi, Russo, Lavia, Michieletto e Balaso hanno già ripreso a lavorare lo scorso 25 giugno, ricaricati da qualche giorno di vacanza e pronti a dare un contributo fondamentale per inseguire quella medaglia d’oro sempre sfuggita nel corso della storia olimpica azzurra. A loro si aggiungerà sicuramente Sbertoli, più altri 4 elementi tra Bottolo, Luca Porro, Recine, Bovolenta, Gironi e Laurenzano.