Volley, Italia-Brasile 3-2! Michieletto incubo del Maracanazinho, De Giorgi la ribalta con Bovolenta e Porro

Quarta vittoria per gli Azzurri in Volleyball Nations League: Olimpiadi più vicine grazie al palpitante successo di Rio sui verdeoro, arrivato grazie a una clamorosa rimonta.

Italia-Brasile 3-2, come al Sarrià nel 1982. E se all’epoca a Barcellona fece tutto Paolo Rossi, stavolta è una vittoria a più firme. La prima è quella di Michieletto, il “solito” top scorer, decisivo come e più delle altre partite della pool. Ma anche Porro e Bovolenta, i giovani lanciati in campo da De Giorgi nel momento più difficile. E naturalmente Anzani, l’esperienza tornata utilissima nel convulso finale. Quarta vittoria su quattro per l’Italia: le Olimpiadi, adesso, sono davvero vicine.

Brasile-Italia, partenza difficile per gli Azzurri

Azzurri in campo con Giannelli al palleggio, Romanò opposto, Anzani e Russo centrali, Lavia e Michieletto schiacciatori, con Balaso libero. Ma il primo set è tutto del Brasile. Darlan, Leal e Lucarelli fanno a fette il muro italiano e la prima parte di gara si trasforma in un monologo verdeoro, per la gioia degli scatenati tifosi del Maracanazinho: 25-17. Tutto cambia nella seconda frazione. Questa volta è l’Italia a guidare le danze, trascinata da un Michieletto formato mondiale. Non c’è storia: 25-15 per gli Azzurri e punteggio di 1-1.

Bovolenta, Porro e il grande finale dell’Italia

Equilibratissimo il terzo set, dove il Brasile prima scappa avanti (16-10) e poi subisce la reazione dell’Italia. Si arriva punto a punto al concitato finale, ma la spunta il Brasile (25-22). Si riparte e De Giorgi continua a puntare sui giovani. Bovolenta e Porro spingono l’Italia nel quarto set, dominato e portato a casa con un rassicurante 25-17. Poi il tie-break, pure giocato punto a punto e vinto 15-13, col giallo di una chiamata affrettata dell’arbitro nel finale contestata da Bernardinho e dai brasiliani. Vince l’Italia con 22 punti di Michieletto, 10 di Bovolenta, 9 di Porro e Anzani.

Italia seconda nel ranking, Olimpiadi a un passo

Grazie al 3-2 sui brasiliani, l’Italia incamera altri 3.59 punti nel ranking consolidando il secondo posto globale: darebbe la certezza di essere testa di serie ai gironi di Parigi. La Volleyball Nations League tornerà adesso tra due settimane con la pool di Ottawa, in Canada. Questi gli appuntamenti:

6 giugno: Francia-Italia ore 2

6 giugno: Usa-Italia ore 22.30

7 giugno: Cuba-Italia ore 17

9 giugno: Italia-Olanda ore 17

Questi invece gli impegni della terza e ultima pool di Lubiana, in Slovenia: