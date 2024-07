Sinner in Sardegna con Anna Kalinskaya dopo l'uscita di scena dolorosa da Wimbledon: cambia i piani e poi Olimpiadi

Prima vacanza per Sinner e la sua fidanzata nel mare della Sardegna. Una pausa prima dei Giochi parigini

Il piano pre olimpico di Jannik Sinner, dopo il malore patito a Wimbledon ai quarti contro Daniil Medvedev e l’uscita di scena sofferta, ha alleggerito il numero 1 del ranking da quel peso inevitabile, eppure potente che ha sopportato. Gli approfondimenti medici, il confronto con il suo staff, la necessità di allentare prima di dover gareggiare a Parigi e quel che è scaturito dall’esperienza londinese vanno elaborati.

E una pausa, come avvenuto, è salutare. Sia per il fisico, sia per la testa ora che si dovrà giocare di nuovo e riprendere le fila.

Sinner in vacanza con Anna Kalinskaya

Sinner è stato immortalato dal fotografo di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, in Sardegna dove ha trascorso qualche giorno di pausa in vista degli impegni che in agenda si preannunciano fitti.

Le Olimpiadi sono un obiettivo che ha concentrato anche parte della preparazione di Jannik, il quale dovrà difendere il numero 1 nella classifica ATP da qui in avanti contenendo i diretti avversari, ovvero Carlos Alcaraz, vincitore di Wimbledon, e Nole Djokovic.

In Sardegna, con il campione azzurro, c’era anche la sua fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya che ha vissuto una breve occasione di recupero dopo l’infortunio subito a Londra.

La prima vacanza ufficiale della coppia

Si legge nell’antipazione su Instagram, pubblicata dall’account ufficiale del settimanale, che hanno vissuto una prima volta assieme, da coppia e alla luce del sole estivo come mai era avvenuto per Jannik, il quale aveva vissuto una lunga relazione con Maria Braccini ma senza mai esporsi, anzi. Una storia quasi nascosta, nonostante sia stata immersa nell’era social.

“Prima vacanza d’amore per Sinner ❤️ 🌊- IL NUMERO UNO AL MONDO DEL TENNIS SI RILASSA IN SARDEGNA CON ANNA KALINSKAYA COME UNA COPPIA DI FIDANZATI QUALSIASI. DOPO I PROBLEMI DI SALUTE A WIMBLEDON IL CAMPIONE HA SCELTO IL RIPOSO IN VISTA DEI GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI. «ME LO HANNO CONSIGLIATO I MEDICI»”.

Il malore e la necessità di recuperare dopo Wimbledon

Quanto avvenuto a Londra, infatti, non è stato del tutto cancellato. Ha meritato la degna considerazione e i relativi approfondimenti. Il campione e il suo team hanno valutato – ribadiamo – quali sono le sue reali condizioni di salute dopo una partita in cui Jannik ha riscontrato difficoltà e accusato un malessere che lo ha decisamente spaventato.

Fonte: Getty Images

Sinner in evidente difficoltà contro Medvedev chiede l’intervento medico

Le condizioni di salute e il piano Parigi

In vista delle Olimpiadi – che si disputeranno sui campi in terra battuta del Roland Garros – Jannik ha deciso di non giocare il 250 di Bastad, torneo in programma la settimana successiva a Wimbledon e recuperare in vista dell’appuntamento olimpico. Nulla è mutato, in questo senso.

L’idea è di riposare e di allenarsi sulla terra a Monte Carlo, per poi volare direttamente a Parigi, dove incomincerà il torneo sabato 27 luglio.

La classifica ATP: Sinner numero 1

Torniamo sul tema classifica ATP, che verrà confermata con il primato di Sinner: sappiamo che a Parigi il torneo olimpico è svincolato in termini di ranking e che Jannik può ritenersi certo del suo primato al vertice.

Poi dovrà riprendere le redini della stagione, valutare e decidere. Perché il piano per rimanere in testa alla classifca non è cosa da poco, né banale. E la matematica avrà la sua importanza.