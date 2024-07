Parigi 2024, il bagno nella Senna della sindaca Anne Hidalgo per dimostrare che il fiume è pronto alle Olimpiadi

Tuffo e bracciate di Anne Hidalgo nella Senna a dimostrazione del livello di qualità delle acque raggiunto. Assente il presidente Macron

L’azzardo da parte della sindaca Anne Hidalgo è notevole, ma la storia insegna che Parigi val bene una messa anche se questa funzione riguarda temi quali ambiente, inquinamento e i rischi legati alle acque della Senna dove si disputerano alcune delle gare più attese degli imminneti Giochi Olimpici.

Dopo un numero ormai importante di rinvii, Hidalgo e con lei il prefetto della regione Ile-de-France, Marc Guillaume, il quale era presente all’evento così come il presidente del comitato organizzatore olimpico, Tony Estanguet. Entrambi si sono uniti al tuffo nella Senna. Assente il presidente Macron che aveva promesso di compiere il gesto mesi addietro.

Il tuffo di Hidalgo nella Senna

Alla presenza di fotografi e telecamere, Anne Hidalgo che indossava una muta ha tenuto fede al proprio impegno senza smarrire il senso del gesto simbolico a pochi giorni dall’avvio delle Olimpiadi. Dimostrare che la Senna è balneabile, nonostante le polemiche e i ritardi.

“Da 15 giorni vediamo che siamo all’altezza” per quanto riguarda la qualità batteriologica del fiume, ha detto il prefetto. Insomma, stando agli ultimi aggiornamenti, si può affermare a detta dei massimi rappresentanti: “siamo pronti”, aveva affermato il prefetto.

Un tuffo che vuole essere rassicurante in vista delle gare di triathlon, para-triathlon e maratona in programma proprio nella Senna. “L’importante è dimostrare che siamo presenti per i Giochi Olimpici e che questi Giochi Olimpici lasceranno un’eredità favorevole a tutti gli abitanti dell’Ile-de-France”, ha insistito Marc Guillaume.

Fonte:

La sindaca sorridente nelle acque della Senna

“È la felicità! Sono anni che sogniamo questo, abbiamo lavorato tanto, tanto, l’acqua è molto buona, un po’ fresca ma non tanto”, ha detto la sindaca una volta uscita dall’acqua secondo quel che riporta il sito de Le Parisien.

Le analisi dell’acqua sono buone

La balneabilità della Senna dipende sempre dalle condizioni meteorologiche e, a quanto riferisce Le Parisien, nella sua edizione on line, le piogge leggere non hanno peggiorato la qualità dell’acqua negli ultimi giorni. Venerdì le autorità locali hanno annunciato nuovi risultati positivi delle analisi, due settimane prima dell’inizio dei Giochi Olimpici (26 luglio-11 agosto).

Prima della sindaca, aveva compiuto il medesimo atto anche la ministra dello Sport e dei Giochi, Amélie Oudéa-Castéra, che aveva sorpreso tutti saltando in acqua, indossando una muta e facendosi accompagnare da Alexis Hanquinquant, portabandiera paralimpico. “Dire a noi stessi che grazie ai Giochi ce l’abbiamo fatta, è super potente. È emozione”, aveva confidato con un certo trasporto al microfono di RMC.

La polemica sulla qualità delle acque

Ma non è affatto semplice, come sembrerebbe, ritenere superato il problema che ha destato preoccupazione anche tra gli atleti azzurri, in primis Gregorio Paltrinieri chiamato a gareggiare proprio in quelle acque. Questo lunedì mattina la portata era ancora tre volte superiore al normale, con più di 450 m3/secondo rispetto ai 100-150 tipici dell’estate. Si andrà verso un “drop” che sarà “compatibile con la cerimonia di apertura”, una parata nautica senza precedenti sulla Senna, ha assicurato il prefetto. Tuttavia, è “possibile” che le barche con un pescaggio maggiore siano sostituite da barche più piccole, ha ipotizzato Marc Guillaume.