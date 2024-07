Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 31 Luglio

Parigi, 31 Luglio. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei

Continuano le gare alle Olimpiadi di Parigi con grande attenzione anche nella piscina del nuoto. Thomas Ceccon torna in acqua per le batterie dei 200 dorso ma c’è soprattutto da tenere d’occhio Simona Quadarella che domani sera disputerà la finale dei 1500 stile libero. In finale anche Alberto Razzetti nella rana. Riprendono le gare di tiro con l’arco con le prove individuali a cui partecipano Nespoli, Paoli, Musolesi e Rebagliati. Spazio anche alla ginnastica artista con Abbadini e Macchiati.

00:24 Surf Surf (M) Semifinali M 01:00 Surf Surf (F) Semifinali F 01:36 Surf Surf (F) Semifinali F 02:12 Surf Surf (M) 3. Posizione M 02:53 Surf Surf (F) 3. Posizione F 03:34 Surf Surf (M) Finale M 04:15 Surf Surf (F) Finale F 08:00 Triathlon Donne decisione F 08:30 Badminton M.Li-A.Yamaguchi Gruppo C F 08:30 Badminton J.Goh-G.Kim Gruppo H F 08:30 Badminton T.Nguyễn-Z.Beiwen Gruppo K F 09:00 Beach Volley Perusic/Schwei.-Hörl/Horst Gruppo E M 09:00 Pallamano Norvegia-Ungheria Gruppo B M 09:00 Pallavolo Polonia-Brasile Gruppo B M 09:00 Tiro Sportivo Carabina 3 Posizioni 50m (M) Qualificazioni M 09:00 Tiro Sportivo Trap (F) Gruppo di Qualificazione 2 F 09:20 Badminton V.Axelsen-N.Nguyen Gruppo P M 09:20 Badminton M.Zilberman-P.Dahal Gruppo P M 09:20 Badminton K.Kuuba-P.V.Sindhu Gruppo M F 09:30 Canottaggio Due di Coppia Pesi Leggeri (M) Finale C M 09:42 Canottaggio Duo di Coppia Pesi Leggeri (F) Finale C F 09:54 Canottaggio Singolo (M) Semifinale C/D M 10:00 Beach Volley Brunner/Hüberli-Ludwig/Lippmann Gruppo F F 10:00 Equitazione Dressage Individuale Gran Premio, Gruppo 2 MX 10:00 Hockey su prato Argentina-Spagna Gruppo B F 10:00 Judo I.Ivanov-C.Sagaipov 1. Giornata M 10:00 Judo K.Polling-T.Pina 1. Giornata F 10:00 Tennistavolo C.Wang-T.Möregår 2. Giornata M 10:00 Tennistavolo D.Jorgić-L.Pitchford 2. Giornata M 10:00 Tennistavolo Y.Shin-G.Pota 2. Giornata F 10:00 Tennistavolo C.Zhu-M.Hirano 2. Giornata F 10:04 Canottaggio Singolo (M) Semifinale C/D M 10:08 Judo C.Parlati-J.Jayne 1. Giornata M 10:08 Judo A.Pogacnik-D.Memneloum 1. Giornata F 10:10 Badminton K.Koljonen-K.Vitidsarn Gruppo C M 10:10 Badminton J.Christie-L.Sen Gruppo L M 10:10 Badminton Astrup/Rasmusse-Hoki/Kobayashi Gruppo D M 10:14 Canottaggio Singolo (F) Semifinale C/D F 10:16 Judo J.Han-C.Kone 1. Giornata M 10:16 Judo A.Samardzic-L.Oslen 1. Giornata F 10:24 Canottaggio Singolo (F) Semifinale C/D F 10:24 Judo E.Sherov-I.Silva Morales 1. Giornata M 10:24 Judo G.Matniyazova-S.Mun 1. Giornata F 10:30 Hockey su prato Sudafrica-Regno Unito Gruppo B F 10:32 Judo T.Mosakhlishvil-K.Ustopiriyon 1. Giornata M 10:32 Judo G.Willems-M.Pérez 1. Giornata F 10:34 Canottaggio Due Senza (M) Semifinali M 10:40 Judo K.Tóth-A.Cret 1. Giornata M 10:40 Judo A.Coughlan-S.Gercsak 1. Giornata F 10:44 Canottaggio Due Senza (M) Semifinali M 10:45 Triathlon Uomini decisione M 10:48 Judo N.van ‘t End-R.Macedo 1. Giornata M 10:48 Judo A.Rasoanaivo Ra-K.Yeats-Brown 1. Giornata F 10:54 Canottaggio Due Senza (F) Semifinali F 10:56 Judo R.Florentino-T.Tselidis 1. Giornata M 10:56 Judo M.Goshen-F.Ogel 1. Giornata F 11:00 Badminton G.Toti-Y.Shi Gruppo A M 11:00 Beach Volley Müller/Tillmann-Herm./Stochlova Gruppo C F 11:00 Nuoto 200m Rana (F) Preliminare F 11:00 Pallacanestro Porto Rico-Spagna Gruppo A F 11:00 Pallamano Croazia-Germania Gruppo A M 11:00 Pugilato A.Khalokov-N.Ibrahim Ottavi di finale M 11:00 Tennistavolo T.Harimoto-N.Alamiyan 2. Giornata M 11:00 Tennistavolo M.Redzimski-A.Lind 2. Giornata M 11:00 Tennistavolo Y.Sun-X.L.Ni 2. Giornata F 11:00 Tennistavolo J.Zeng-S.Akula 2. Giornata F 11:00 Tuffi Trampolino 10m Sincro (F) decisione F 11:04 Canottaggio Due Senza (F) Semifinali F 11:04 Judo M.Žgank-E.Hajiyev 1. Giornata M 11:07 Nuoto 200m Rana (F) Preliminare F 11:12 Judo D.Klammert-M.Ngayap Hambou 1. Giornata M 11:13 Nuoto 200m Rana (F) Preliminare F 11:14 Canottaggio Due di Coppia Pesi Leggeri (M) Semifinali M 11:16 Pugilato M.Sabyrkhan-J.Quiles Ottavi di finale M 11:20 Judo R.Feuillet-K.Kaljulaid 1. Giornata M 11:21 Nuoto 200m Dorso (M) Preliminare M 11:24 Canottaggio Due di Coppia Pesi Leggeri (M) Semifinali M 11:27 Nuoto 200m Dorso (M) Preliminare M 11:28 Judo D.Bobonov-A.Grigorian 1. Giornata M 11:32 Pugilato S.Davey-R.Kiwan Ottavi di finale M 11:33 Nuoto 200m Dorso (M) Preliminare M 11:34 Canottaggio Duo di Coppia Pesi Leggeri (F) Semifinali F 11:36 Judo E.Trippel-M.Nyman 1. Giornata M 11:39 Nuoto 200m Dorso (M) Preliminare M 11:44 Canottaggio Duo di Coppia Pesi Leggeri (F) Semifinali F 11:46 Nuoto 200m Farfalla (F) Preliminare F 11:48 Pugilato O.Jones-C.Kann Ottavi di finale M 11:53 Nuoto 200m Farfalla (F) Preliminare F 11:59 Nuoto 200m Farfalla (F) Preliminare F 12:00 Beach Volley Graudina/Kravce-Poletti/Valient Gruppo D F 12:00 Tennis N. Djokovic-D. Koepfer Ottavi di finale M 12:00 Tennis S. Baez-S. Tsitsipas Ottavi di finale M 12:00 Tennis C. Moutet-T. Paul Ottavi di finale M 12:00 Tennistavolo K.Jha-P.Gionis 2. Giornata M 12:00 Tennistavolo C.Wong-Z.Fan 2. Giornata M 12:00 Tennistavolo D.Meshref-H.Hayata 2. Giornata F 12:00 Tennistavolo J.Yuan-M.Zhang 2. Giornata F 12:00 Tiro con l’arco H.Franco-B.Martinez Wing 1. Giornata M 12:02 Canottaggio Quattro di Coppia (M) Finale B M 12:04 Pugilato Q.Li-H.Bacyadan Ottavi di finale F 12:13 Tiro con l’arco O.Ticas-Y.Wang 1. Giornata M 12:13 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 12:14 Canottaggio Quattro di Coppia (F) Finale B F 12:20 Pugilato S.Hofstad-L.Borgohain Ottavi di finale F 12:26 Canottaggio Quattro di Coppia (M) Finale M 12:26 Tiro con l’arco D.Kumari-R.Parnat 1. Giornata F 12:36 Pugilato C.Parker-C.Ortiz Ottavi di finale F 12:38 Canottaggio Quattro di Coppia (F) Finale F 12:39 Tiro con l’arco Q.Roeffen-E.Straka 1. Giornata F 12:45 Hockey su prato Francia-Germania Gruppo A F 12:52 Pugilato J.Reid Chantell-K.El-Mardi Ottavi di finale F 12:52 Tiro con l’arco W.Roux-J.Kim 2. Giornata M 13:00 Pallavolo Giappone-Argentina Gruppo C M 13:00 Tennis L. Musetti-T. Fritz Ottavi di finale M 13:05 Tiro con l’arco N.Do Thi Anh-M.Fallah 2. Giornata F 13:08 Pugilato W.Yang-N.Shadrina Quarti di finale F 13:10 Ciclismo BMX Freestyle (F) Finale F 13:13 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 13:15 Hockey su prato Australia-Stati Uniti Gruppo B F 13:18 Tiro con l’arco A.Sadikov-M.Jajarabilla 1. Giornata M 13:20 Tennis R. Safiullin-C. Alcaraz Ottavi di finale M 13:20 Tennis A. Kerber-Q. Zheng Quarti di finale F 13:20 Tennis B. Krejčíková-A. Schmiedlova Quarti di finale F 13:30 Pallacanestro Cina-Serbia Gruppo A F 13:30 Scherma Corea del Sud-Canada Quarti di finale M 13:30 Scherma Egitto-Francia Quarti di finale M 13:30 Scherma Ungheria-Italia Quarti di finale M 13:30 Scherma Iran-Stati Uniti Quarti di finale M 13:30 Tennis Machac/Pavla.-Krawietz/Pütz Quarti di finale M 13:30 Tennis Errani/Vavasso.-Schuurs/Koolhof Quarti di finale MX 13:31 Tiro con l’arco M.Islam-M.Nespoli 1. Giornata M 13:43 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 13:44 Tiro con l’arco C.Rebagliati-A.Mohamad Zairi 1. Giornata F 13:57 Tiro con l’arco M.Amaistroaie-M.Moshe 1. Giornata F 14:00 Badminton H.Jeon-K.Naraoka Gruppo J M 14:00 Badminton Lee/Wang-Liu/Ou Gruppo D M 14:00 Badminton R.Darragh-C.Marin Gruppo L F 14:00 Pallamano Spagna-Giappone Gruppo A M 14:00 Pallanuoto Paesi Bassi-Australia Gruppo A F 14:10 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 14:13 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 14:15 Vela Classe 49er (M) Gara M 14:20 Tennis Gauff/Pegula-Muchova/Noskova Ottavi di finale F 14:23 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata F 14:35 Tennis F. Auger-Al.-D. Medvedev Ottavi di finale M 14:36 Tiro con l’arco W.Lee-P.Boukouvalas 1. Giornata M 14:40 Tennis I. Świątek-D. Collins Quarti di finale F 14:43 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 14:44 Ciclismo Park (M) Finale M 14:49 Tiro con l’arco A.Paoli-L.Dorji 1. Giornata M 14:50 Badminton B.Yang-K.Nishimoto Gruppo D M 14:50 Badminton R.Intanon-T.Tai Gruppo E F 14:50 Badminton I.Castillo Sala-A.Ohori Gruppo J F 14:50 Tennis Ebden/Peers-Koepfer/Struff Quarti di finale M 14:50 Tennis Dabrow./Fernan.-Andreev./Shnai. Ottavi di finale F 14:55 Vela Classe 49er (M) Gara M 15:00 Beach Volley Hughes/Cheng-Chamere./Vieira Gruppo C F 15:00 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 M 15:00 Tennistavolo O.Assar-K.Gerassimenko Ottavi di finale M 15:00 Tennistavolo F.Lebrun-D.Ovtcharov Ottavi di finale M 15:00 Tennistavolo A.Diaz-S.Pyon Ottavi di finale F 15:00 Tennistavolo B.Szocs-S.Polcanova Ottavi di finale F 15:02 Tiro con l’arco M.Horackova-Z.Abdusattorova 1. Giornata F 15:13 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 15:15 Tiro con l’arco J.Ali-S.Nam 1. Giornata F 15:15 Vela 49er FX (F) Gara F 15:28 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 15:30 Pugilato C.Paalam-J.Gallagher Ottavi di finale M 15:30 Canoa Slalom C-1 (F) Semifinali F 15:30 Tiro Sportivo Trap (F) Finale F 15:35 Pallanuoto Canada-Cina Gruppo A F 15:35 Tennis Fritz/Paul-Hasse/Rojer Ottavi di finale M 15:35 Vela Classe 49er (M) Gara M 15:40 Badminton P.Abian-Z.Lee Gruppo G M 15:40 Badminton C.Lee-T.Chou Gruppo I M 15:40 Badminton T.Svabikova-GTunjung Gruppo G F 15:41 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata F 15:43 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 15:46 Pugilato V.Usturoi-C.Senior Ottavi di finale M 15:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali M 15:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali M 15:55 Tennis C. Ruud-F. Cerúndolo Ottavi di finale M 15:55 Tennis A. Zverev-A. Popyrin Ottavi di finale M 15:55 Vela 49er FX (F) Gara F 16:00 Beach Volley vdVelde/Immers-Grimalt/Grimalt Gruppo B M 16:00 Pallamano Slovenia-Svezia Gruppo A M 16:00 Tennistavolo W.Jang-S.Togami Ottavi di finale M 16:00 Tennistavolo A.Lebrun-H.Calderano Ottavi di finale M 16:00 Tennistavolo N.Bajor-I.Cheng Ottavi di finale F 16:00 Tennistavolo B.Eerland-M.Chen Ottavi di finale F 16:02 Pugilato J.Harvey-L.Oliveira Ottavi di finale M 16:05 Tennis Aoyama/Shibaha.-Krejci./Siniak. Ottavi di finale F 16:10 Tennis Boulter/Watson-Haddad/Stefani Ottavi di finale F 16:18 Pugilato O.Elawady-A.Muydinkhujaev Ottavi di finale M 16:30 Badminton A.Resky Dwicahy-A.Antonsen Gruppo E M 16:30 Badminton T.Popov-A.Ginting Gruppo H M 16:34 Pugilato M.Traore-N.Terteryan Ottavi di finale M 16:35 Vela 49er FX (F) Gara F 16:40 Scherma N.N.-N.N. 7. Posizione M 16:40 Scherma N.N.-N.N. 5. Posizione M 16:43 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 16:50 Pugilato S.Okazawa-Z.Ishaish Ottavi di finale M 16:55 Tennis Wang/Zhang-Perez/Ebden Quarti di finale MX 17:00 Beach Volley Placette/Richar-Moreno/Álvarez Gruppo F F 17:00 Calcio Giappone-Nigeria Gruppo C F 17:00 Calcio Brasile-Spagna Gruppo C F 17:00 Hockey su prato Belgio-Giappone Gruppo A F 17:00 Pallavolo Stati Uniti-Serbia Gruppo A F 17:06 Pugilato T.Thibeault-C.Djankeu Ngamb Ottavi di finale F 17:15 Pallacanestro Porto Rico-Serbia Gruppo C M 17:15 Tennis Kichen./Kichen.-Collins/Krawczy Ottavi di finale F 17:15 Tennis Gauff/Fritz-Dabrow./Auger Quarti di finale MX 17:18 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 17:22 Pugilato B.Manikon-D.Michel Ottavi di finale F 17:25 Canoa Slalom C-1 (F) Finale F 17:25 Tennis Siniako./Machac-Shibah./Nishik. Quarti di finale MX 17:28 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 17:30 Basket 3×3 Australia-Germania Preliminari F 17:30 Ginnastica Concorso (M) Finale M 17:30 Hockey su prato Germania-Paesi Bassi Gruppo A M 17:38 Judo N.N.-N.N. Finale F 17:38 Pugilato M.Palacios Espi-S.Wu Quarti di finale F 17:45 Tiro con l’arco Valladont-C.Hall 1. Giornata M 17:49 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 17:54 Pugilato K.Harrington-A.Valdez Pana Quarti di finale F 17:58 Tiro con l’arco T.Hall-T.Rai 1. Giornata M 17:59 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 18:00 Basket 3×3 Canada-Cina Preliminari F 18:09 Judo N.N.-N.N. Finale M 18:11 Tiro con l’arco A.Cordeau-D.Barankova 1. Giornata F 18:24 Tiro con l’arco M.Havers-E.Canales 1. Giornata F 18:30 Pallanuoto Italia-Stati Uniti Gruppo B F 18:35 Basket 3×3 Lettonia-Paesi Bassi Preliminari M 18:37 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 18:50 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata F 19:00 Calcio Zambia-Germania Gruppo B F 19:00 Calcio Australia-Stati Uniti Gruppo B F 19:00 Pallamano Francia-Egitto Gruppo B M 19:00 Tennis Alcaraz/Nadal-Krajicek/Ram Quarti di finale M 19:03 Tiro con l’arco Z.Ravnikar-F.Musolesi 1. Giornata M 19:05 Basket 3×3 Serbia-Cina Preliminari M 19:16 Tiro con l’arco W.Roux-J.Kim 1. Giornata M 19:29 Tiro con l’arco E.Gokkir-N.Mohamad Fazil 1. Giornata F 19:30 Badminton D.Le-H.S.Prannoy Gruppo K M 19:30 Badminton X.Qi-S.An Gruppo A F 19:30 Badminton M.Blichfeldt-Y.Chen Gruppo P F 19:30 Scherma N.N.-N.N. 3. Posizione M 19:42 Tiro con l’arco N.Do Thi Anh-M.Fallah 1. Giornata F 19:45 Hockey su prato Spagna-Sudafrica Gruppo A M 19:55 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 20:00 Beach Volley Gonçalves/Lanci-Schacht./Deari. Gruppo E M 20:00 Pugilato M.Seiitbek-Uulu-S.Horta Rodrigu Ottavi di finale M 20:05 Pallanuoto Spagna-Grecia Gruppo B F 20:08 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata F 20:15 Hockey su prato Paesi Bassi-Cina Gruppo A F 20:16 Pugilato S.Harada-Y.Gonzalez Land Ottavi di finale M 20:20 Badminton U.Canjura Artig-K.Loh Gruppo M M 20:20 Badminton A.Opeyori-S.Li Gruppo N M 20:20 Badminton Tang/Tse-Seo/Chae Quarti di finale MX 20:20 Tennis M. Kostyuk-D. Vekić Quarti di finale F 20:30 Nuoto 100m Stile Libero (F) Finale F 20:30 Scherma N.N.-N.N. Finale M 20:32 Pugilato A.Abduraimov-J.Ibanez Diaz Ottavi di finale M 20:37 Nuoto 200m Farfalla (M) Finale M 20:45 Nuoto 200m Farfalla (F) Semifinali F 20:48 Pugilato L.Richardson-V.Abbasov Ottavi di finale M 20:52 Nuoto 200m Farfalla (F) Semifinali F 21:00 Basket 3×3 Spagna-Francia Preliminari F 21:00 Beach Volley Humana/Wilkers.-Böbner/Vergé-Dé Gruppo D F 21:00 Calcio Nuova Zelanda-Francia Gruppo A F 21:00 Calcio Colombia-Canada Gruppo A F 21:00 Pallacanestro Stati Uniti-Sudan del S. Gruppo C M 21:00 Pallamano Danimarca-Argentina Gruppo B M 21:00 Pallavolo Polonia-Kenya Gruppo B F 21:04 Pugilato J.Rodriguez Ten-D.Nishant Ottavi di finale M 21:10 Badminton Huang/Zheng-Huang/Feng Quarti di finale MX 21:10 Badminton Watana./Higash.-Puavar./Taerat. Quarti di finale MX 21:13 Nuoto 1500m Stile Libero (F) Finale F 21:20 Pugilato T.Muxanga-M.Verde Alvarez Ottavi di finale M 21:30 Badminton Kim/Jeong-Toh/Chen Quarti di finale MX 21:30 Basket 3×3 Stati Uniti-Azerbaigian Preliminari F 21:36 Pugilato A.Bylon-V.Khalzova Ottavi di finale F 21:47 Nuoto 200m Dorso (M) Semifinali M 21:52 Pugilato E.Wójcik-A.O’Rourke Ottavi di finale F 21:54 Nuoto 200m Dorso (M) Semifinali M 22:00 Beach Volley Mol/Sørum-Carambula/Rangh Gruppo B M 22:03 Nuoto 200m Rana (F) Semifinali F 22:05 Basket 3×3 Lituania-Francia Preliminari M 22:08 Pugilato C.Heijnen-B.Ferreira Quarti di finale F 22:10 Nuoto 200m Rana (F) Semifinali F 22:31 Nuoto 200m Rana (M) Finale M 22:35 Basket 3×3 Stati Uniti-Polonia Preliminari M 22:39 Nuoto 100m Stile Libero (M) Finale M unknown Badminton K.Cordon-J.Carraggi Gruppo L M

Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie