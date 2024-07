Olimpiadi, Fate grande l’Italia! La ginnastica azzurra e l’azzardo finale: stupire anche Simone Biles

Le cinque azzurre della ginnastica artistica puntano alla medaglia: finale in programma dalle 18.15. Angela Andreoli, Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa per fare la storia

Bercy Arena, Parigi, Olimpiadi. Che dire. Cresciuti con le Fate Ignoranti di Ozpetek, mica eravamo pronti a quest’altra cinquina. O forse – versione più accreditata – colpevolmente disabituati all’artistica ne sapevamo poco. Cinque Fate e una suggestione: proiettare magicamente il reale su un piano sovrannaturale. L’incantesimo olimpico cui mai avresti pensato: l’Italia entra nella finale della ginnastica artistica a squadre con il secondo punteggio. Davanti solo gli Stati Uniti, dietro c’è la Cina prima inseguitrice.

Il podio è alla portata, l’oro una lucida follia

Andare a medaglia sarebbe scrivere la storia. Credere che l’oro sia a portata di mano – anche adesso voglio dire, a una manciata di ora dalla prova conclusiva – è lucida follia: Bukowski, è vero, lascerebbe aperto ogni scenario, chi stabilisce la normalità? Il punto è che lo sport è come la medicina: vive anche di numeri, di scienza, certezze e statistica.

Il valore assoluto tra le azzurre e le americane restituisce un divario netto, significativo e incolmabile se – per dire – l’Italia fa l’Italia e team Usa fa team Usa. Per il primo posto servirebbe una concatenazione di cause, il primo incrocio necessario: che le azzurre siano perfette e le americane scivolino clamorosamente. Ma non è la logica del “vinca il migliore” e resta scenario sempre poco allettante.

Angela, Alice, Manila, Elisa e Giorgia

Il potenziale dei cinque scriccioli azzurri è l’argento: un secondo posto che farebbe in ogni caso epoca. Non c’è Vanessa Ferrari, che ha dovuto rinunciare per problemi fisici. Angela Andreoli, Alice D’Amato (due ori e un argento europei), Manila Esposito (quattro ori europei), Elisa Iorio e Giorgia Villa hanno centrato la finale con il volteggio che non ti aspetti: Cina e Brasile non hanno potuto fare altro che lasciar passare.

Il divario con gli Usa è stato di cinque punti (172.296 a 166.861). Le altre contendenti per la medaglia sono Giappone, Canada, Gran Bretagna e Romania.

A che ora è la finale di ginnastica artistica

Dalle 18.15 tocca a loro: proveranno un viaggio a ritroso che rimanda al 1928, ultimo podio italiano di specialità.

Per il resto, tra artistica e ritmica, il corso olimpico dell’Italia vanta 32 medaglie divise in 14 ori, 7 argenti e 11 bronzi. A Tokyo – ultimo precedente – arrivò l’argento di Ferrari al corpo libero.

Cresciute nel mito di Biles

Cresciute tra palestra, disciplina, sacrifici e Simone Biles. La fresca generazione di ginnaste italiane non è diversa dalle coetanee d’altra nazionalità. Per tutte Simone è un riferimento imprescindibile. Inarrivabile per talento e potenziale, certo, forse fonte d’ispirazione anche per la maniera in cui ha saputo vincere le difficoltà. Biles è come quelli che scoprono una stella. Poi ne scelgono il nome.

Traslato all’artistica: inventa sequenze, le realizza per la prima volta, portano il suo nome. Esiste un volteggio che si chiama “Biles”. C’è anche un Yurchenko doppio carpiato cui non potevano più dare un nome già assegnato. Hanno dovuto chiamarlo “Biles II”. Detta altrimenti, più banale: l’americana sta alla ginnastica artistica come Federer è l’emblema del tennis. Oppure sceglietevi lo sport, pescate il migliore di sempre: ecco, Swoldier – la chiamano così per via dei muscoli pronunciati – nella sua disciplina ne è l’omologo.

L’azzardo finale delle Fate azzurre è anche quello di provare a stupire il mito, camminarle a distanza meno debita di quanto la leggenda suggerisca. Riuscissero a meravigliare Biles vorrebbe dire aver mandato in estasi un Paese intero.