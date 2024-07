Wimbledon, Vagnozzi racconta Sinner: la discoteca prima dei match, la fidanzata Anna e l'obiettivo per il 2024

Il coach di Jannik abbottonatissimo sulle strategie di gioco e sul rapporto con Anna Kalinskaya: la battuta sulla disco e la rivelazione sul target da centrare in stagione.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Come si prepara Jannik Sinner alle grandi sfide, tipo il derby con Matteo Berrettini? Che tipo di strategia ha messo a punto? E come si pone di fronte alle responsabilità che ha davanti? Domande a cui Simone Vagnozzi ha risposto in una intervista pubblicata su Repubblica e concessa al giornalista Paolo Rossi. Il coach che ha aiutato Jannik a diventare numero 1 al mondo in realtà ha giocato soprattutto sulla difensiva, da fondocampo, senza esporsi. Ma in alcuni casi è riuscito a piazzare qualche colpo vincente, come quando ha liquidato seccamente l’argomento Anna Kalinskaya: “Cosa dovrei dire? Non parlo di gossip, solo di tennis”.

Vagnozzi, Sinner e il derby con Berrettini

La prima questione sul piatto è il derby con Matteo Berrettini, che il calendario ha proposto già al secondo turno di Wimbledon: una beffa, come per gli altri derby tricolori. “Posso anche essere d’accordo, ma una eventualità del genere va messa in preventivo, è all’ordine del giorno. Sentiremo l’aria del derby. Ma finisce lì“, l’ammissione di Vagnozzi. Abbottonatissimo anche sul modo di Jannik di avvicinarsi a una sfida del genere e sul suo piano partita: “La sua routine? Di certo non va in discoteca la sera prima del match. La tattica? La strategia? Non so, dovrei anche dirla?”.

La crescita umana di Jannik secondo il coach

Con un interlocutore così tenacemente sulla difensiva la discussione vira su altri argomenti più leggeri: ma inutilmente. “Non parlo di gossip”, la risposta già menzionata alla domanda sulla nuova fidanzata di Jannik. “Un pensiero su come influenza l’uomo Sinner? Appunto: l’uomo Jannik sta crescendo. Fa scelte, si prende responsabilità. Sta mostrando la sua personalità. Va bene così?”, sembra chiedere a sua volta nervosamente Vagnozzi, desideroso di imboccare la via di uscita dalla discussione il più rapidamente possibile. In realtà c’è ancora qualche interrogativo per lui.

Jannik Sinner, ecco il vero obiettivo stagionale

Alla domanda sul cambio di allenatore, Vagnozzi dà finalmente una risposta un po’ più articolata: “Quelli che dicevano ‘ma chi è questo Vagnozzi che prende l’eredità di Piatti?’. Beh, c’erano anche altre espressioni, tipo l’anonimo Vagnozzi che anonimo non era? Su questo che cosa vogliamo dire? Io penso di essere in grado di poter aiutare gli altri a raggiungere un certo livello, e abbiamo fatto il record. L’obiettivo per il 2024? Siamo persone di buon senso: per noi il vero goal è andare fino in fondo nei tornei. Perché? Significa che prima o poi la ciambella con il buco riesce. È la ricetta semplice delle cose buone dal mondo”.