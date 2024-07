Wimbledon 2024, tabellone ATP con tutte le partite e i risultati. Oggi subito Sinner, Berrettini e Arnaldi

Il tabellone maschile di Wimbledon 2024: tutte le partite in programma e i risultati. Sinner testa di serie numero 1, Djokovic numero 2

Il torneo di Wimbledon è il terzo Slam della stagione. L’edizione 2024, la 137a della storia, si disputa dal 1 al 14 luglio, come sempre sui campi del “All England Lawn Tennis and Croquet Club” di Wimbledon, Londra. È il torneo su erba più importante del circuito e uno dei più affascinanti e spettacolari. Questa edizione ha un montepremi mostruoso: complessivamente 60 milioni di euro (da ripartire tra torneo maschile e femminile singolare e doppio e misto). Il vincitore del torneo maschile porterà a casa 3,2 milioni di euro, il finalista perdente la metà. Ma già un semplice partecipante al primo turno porta a casa 71mila euro. In palio anche punti pesantissimi per il ranking Atp: il vincitore otterrà 2mila punti, il perdente 1.200, i semifinalisti 720 e così via. Al nastri di partenza tutti i migliori del mondo: con il numero 1 c’è il nostro Jannik Sinner, con il numero 2 Djokovic, con il 3 il campione uscente lo spagnolo Alcaraz e con il 4 Zverev. Nutritissima la pattuglia azzurra che annovera anche: Musetti, Berrettini (che potrebbe incontrare quasi subito Sinner), Arnaldi, Sonego, Fognini, Nardi, Darderi, Cobolli, Bellucci.

Primo turno

1 luglio: prima giornata del torneo. Subito in campo Jannik Sinner in serata contro il tedesco Hanfmann; ma anche Berrettini, Fognini e Arnaldi. Poi nel pomeriggio Bellucci, Sonego e Alcaraz.

[1] SINNER (ITA)- Hanfmann (GER) oggi 17.15 BERRETTINI (ITA)-Fucsovics (UNG) oggi 13.15 Nagal (IND)- Kecmanovic (SRB) Carreno Busta (SPA)-[27] Griekspoor (OLA) [19] Jarry (CIL)- Shapovalov (CAN) Altmaier (GER)-[WC] Fery (GBR) [Q] Harris (RSA)-Michelsen (USA) [14] Shelton (USA)-[Q] BELLUCCI (ITA) oggi 16.30 [10]Dimitrov (BUL)-Lajovic (SBR) [Q] Garin (CIL)-Juncheng Shang (CIN) Wawrinka (SVI)- [WC] Broom (USA) [22] Mannarino (FRA)-Monfils (FRA) [32] Zhizhen Zhang (CIN)-[Q] Janvier (FRA) Struff (GER)-Marozsan (UNG) Muller (FRA)-[Q] Gaston (FRA) [5] Medvedev-Kovacevic (SRB) [3] Alcaraz (SPA)-Lajal (EST) oggi 14.30 Vukic (AUS)-Ofner (AUT) Coric (CRO)-[Q] Meligeni Alves (BRA) [29] Tiafoe (USA)-ARNALDI (ITA) oggi 12.00 [18] Baez (ARG)-Nakashima (USA) Kotov (RUS)-Thompson (AUS) van de Zandschulp (OLA)-[WC] Broady (GBR) [16] Humbert (FRA)-Shevchenko (KAZ) [12] Paul (USA)-Martinez (SPA) [Q] Virtanen (FIN)-Purcell (AUS) [Q] Bergs (BEL)-Cazaux (FRA) [23] Bublik (KAZ)-Mensik (CZE) [31] Navone (ARG)-SONEGO (ITA) oggi 16.30 Bautista Agut (SPA)-Marterer (GER) van Assche (FRA)-FOGNINI (ITA) oggi 12.00 [8] Ruud (NOR)-[Q] Bolt (AUS) [6] Rublev (RUS)-Comesana (ARG) Coria (ARG)-Walton (AUS) DARDERI (ITA)-[WC] Choinski (GBR) [25] MUSETTI (ITA)-Lestienne (FRA) [20] Korda (USA)-Davidovich Fokina (SPA) Nishioka (GIA)-Nuno Borges (POR) Ruusuvuori (FIN)-McDonald (USA) [11] Tsitsipas (GRE)-Daniel (GIA) [13] Fritz (USA)-O’Connell (AUS) Nishikori (GIA)-Rinderknech (FRA) COBOLLI (ITA)-Hijikata (AUS) [24] Tabilo (CIL)-Evans (GBR) [28] Draper (AUS)-[Q] Ymer (SVE) Norrie (GBR)-Diaz Acosta (ARG) [WC] Searle (GBR)-Giron (USA) [4] Zverev (GER)-Carballes Baena (SPA) [7] Hurkacz (POL)-[Q] Albot (MOL) Fils (FRA)-Stricker (SVI) Murray (GBR)-Machac (CZE) [26] Cerundolo (ARG)-Safiullin (RUS) [17] Auger-Aliassime [17]-Kokkinakis (AUS) [Q] Pouille (FRA)-Djere (SRB) Munar (SPA)-[WC] Harris (GBR) [9] DeMinaur (AUS)-Duckworth (AUS) [15] Rune (DAN)-Kwon (KOR) [WC] Jubb (GBR)-Seyboth Wild (BRA) [Q] Halys (FRA)-Eubanks (USA) [21] Khachanov (RUS)-Karatsev (RUS) [30] Etcheverry (ARG)-NARDI (ITA) Popyrin (AUS)-Thiago Monteiro (BRA) [WC] Fearnley (GBR)-[Q] Moro Canas (SPA) [2] Djokovic (SRB)-[Q] Kopriva (CZE)

Secondo turno

Le partite si giocano il 3 e 4 luglio

Terzo turno

Le partite si giocano il 5 e 6 luglio

Ottavi di finale

Le partite si giocano il 7 e 8 luglio

Quarti di finale

Le partite su giocano il 9 e 10 luglio

Semifinali

Le partite si giocano il 12 luglio

Finale

La partita si gioca il 14 luglio

Dove vedere le partite di Wimbledon in diretta tv e streaming

Le partite di Wimbledon 2024 sono trasmesse in esclusiva su Sky Sport e in streaming su SkyGO e sulla piattaforma NOW.

