04-10-2023

La classifica ATP aggiornata al 4 ottobre 2023. Questa è la top-100. Il leader è sempre Nole Djokovic, inseguito da Carlos Alcaraz distanziato di circa 3mila punti. Sul podio il russo Medvedev tornato a livelli di eccellenza. Al quarto posto sale l’azzurro Jannik Sinner. Sinner ha vinto il torneo di Pechino dove ha sconfitto proprio Alcaraz e Medvedev e con i punti conquistati in questo Atp500 supera in un solo colpo Rune, Tsitsipas e Rublev e dal 7° posto balza al 4°. Si tratta di una classifica eccezionale per il tennis italiano che mai aveva avuto un giocatore così in alto nella classifica Atp dai tempi di Adriano Panatta. L’ottimo momento del nostro tennis è confermato da Lorenzo Musetti stabile al 18°, Matteo Arnaldi che continua a salire e oggi è al 42°, ben 6 posizioni più rispetto alla precedente classifica, Sonego in leggera flessione al 59° e Matteo Berrettini 64° fortemente penalizzato dai guai fisici.

Classifica ATP

# +/- Player Naz Età P.ti 1 Novak Djokovic SRB 36 11.545 2 Carlos Alcaraz ESP 20 8.715 3 Daniil Medvedev RUS 27 7.490 4 3 JANNIK SINNER ITA 22 4.910 5 -1 Holger Rune DEN 20 4.640 6 -1 Stefanos Tsitsipas GRE 25 4.615 7 -1 Andrey Rublev RUS 25 4.550 8 Taylor Fritz USA 25 3.865 9 Casper Ruud NOR 24 3.605 10 Alexander Zverev GER 26 3.450 11 1 Alex de Minaur AUS 24 2.685 12 1 Tommy Paul USA 26 2.660 13 -2 Frances Tiafoe USA 25 2.645 14 Karen Khachanov RUS 27 2.385 15 Felix Auger-Aliassime CAN 23 2.340 16 Cameron Norrie GBR 28 2.020 17 Hubert Hurkacz POL 26 1.990 18 LORENZO MUSETTI ITA 21 1.925 19 Grigor Dimitrov BUL 32 1.880 20 Ben Shelton USA 20 1.735 21 Francisco Cerundolo ARG 25 1.635 22 1 Nicolas Jarry CHI 27 1.552 23 11 Adrian Mannarino FRA 35 1.526 24 Tallon Griekspoor NED 27 1.481 25 Alejandro Davidovich Fokina ESP 24 1.470 26 2 Sebastian Korda USA 23 1.470 27 -5 Jan-Lennard Struff GER 33 1.462 28 -2 Borna Coric CRO 26 1.415 29 -2 Sebastian Baez ARG 22 1.375 30 -1 Jiri Lehecka CZE 21 1.367 31 Tomas Martin Etcheverry ARG 24 1.346 32 Christopher Eubanks USA 27 1.313 33 Daniel Evans GBR 33 1.301 34 2 Ugo Humbert FRA 25 1.256 35 Alexander Bublik KAZ 26 1.209 36 1 Laslo Djere SRB 28 1.190 37 -7 Denis Shapovalov CAN 24 1.175 38 1 Mackenzie McDonald USA 28 1.120 39 1 Andy Murray GBR 36 1.085 40 2 Roberto Bautista Agut ESP 35 1.050 41 2 Max Purcell AUS 25 1.047 42 6 MATTEO ARNALDI ITA 22 1.037 43 2 Alexei Popyrin AUS 24 1.030 44 Arthur Fils FRA 19 1.020 45 1 Miomir Kecmanovic SRB 24 1.010 46 1 Stan Wawrinka SUI 38 982 47 2 Daniel Altmaier GER 25 971 48 -10 Yoshihito Nishioka JPN 28 970 49 9 Sebastian Ofner AUT 27 967 50 -9 Roman Safiullin RUS 26 962 51 J.J. Wolf USA 24 955 52 Aslan Karatsev RUS 30 943 53 Yannick Hanfmann GER 31 933 54 -4 Aleksandar Vukic AUS 27 918 55 -1 Dusan Lajovic SRB 33 913 56 -1 Emil Ruusuvuori FIN 24 901 57 Marton Fucsovics HUN 31 887 58 1 Christopher O’Connell AUS 29 885 59 -3 LORENZO SONEGO ITA 28 880 60 Zhizhen Zhang CHN 26 872 61 Roberto Carballes Baena ESP 30 870 62 Jordan Thompson AUS 29 867 63 1 Richard Gasquet FRA 37 860 64 1 MATTEO BERRETTINI ITA 27 832 65 2 Juan Pablo Varillas PER 27 825 66 3 Luca Van Assche FRA 19 816 67 1 Botic van de Zandschulp NED 27 805 68 -2 Arthur Rinderknech FRA 28 791 69 2 Thanasi Kokkinakis AUS 27 766 70 2 Bernabe Zapata Miralles ESP 26 766 71 2 Pedro Cachin ARG 28 757 72 9 Dominic Thiem AUT 30 756 73 -10 Gregoire Barrere FRA 29 753 74 1 Borna Gojo CRO 25 747 75 1 Rinky Hijikata AUS 22 747 76 -6 Quentin Halys FRA 26 740 77 -3 Thiago Seyboth Wild BRA 23 738 78 Dominik Koepfer GER 29 737 79 -2 Yosuke Watanuki JPN 25 731 80 2 Marcos Giron USA 30 730 81 -1 Alexandre Muller FRA 26 726 82 -3 Jaume Munar ESP 26 721 83 Federico Coria ARG 31 718 84 1 Alexander Shevchenko RUS 22 709 85 1 Nuno Borges POR 26 694 86 -2 Michael Mmoh USA 25 692 87 Mikael Ymer SWE 25 686 88 2 Dominic Stricker SUI 21 669 89 9 Benjamin Bonzi FRA 27 665 90 1 Daniel Elahi Galan COL 27 664 91 1 Fabian Marozsan HUN 23 662 92 14 Jack Draper GBR 21 656 93 2 Albert Ramos-Vinolas ESP 35 648 94 -5 Hugo Gaston FRA 23 647 95 2 Jason Kubler AUS 30 643 96 22 Tomas Machac CZE 22 630 97 -1 Taro Daniel JPN 30 629 98 1 Cristian Garin CHI 27 626 99 3 David Goffin BEL 32 624 100 7 Jurij Rodionov AUT 24 618

