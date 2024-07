L’altoatesino arriva a Wimbledon nella migliore condizione possibile. Il numero uno al mondo, infatti, una settimana fa, ha conquistato il primo titolo sull’erba ad Halle superando il compagno di doppio Hurkacz in due set (7-6, 7-6) e ha tutto il bagagliaio tecnico e umano per incantare anche nel torneo più prestigioso al mondo. Qui dove l’anno scorso Jannik perse il confronto contro Carlos Alcaraz che gli negò la possibilità di contendere il The Gentlemen’s Singles Trophy a Novak Djokovic. Ma se il passato è bello per essere rammentato ed essere inserito in un fascicolo, il presente si chiama Yannick Hanfmann (106esima posizione nel ranking ATP), avversario affrontato e già battuto dall’azzurro agli US Open.