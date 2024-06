Wimbledon, Sinner e Kalinskaya: la prima foto (quasi) ufficiale con un tifoso, Jannik che trasformazione dal 2021

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya per la prima volta insieme o quasi in una foto grazie a un tifoso che li intercetta tra i viali di Wimbledon. Sinner, che trasformazione dal 2021

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non si nascondono. Certo non fanno neanche di tutto per farsi notare ma ora la loro relazione è alla luce del sole, niente incontri segreti. Anzi, una tranquilla passeggiata tra i viali di Wimbledon dopo una giornata di allenamenti in vista del grande appuntamento che inizierà solo tra qualche giorno.

Jannik e Anna: l’inizio della relazione

La rivelazione è arrivata nel corso dell’ultimo Roland Garros quando per la prima volta (e non senza difficoltà) Jannik Sinner ha parlato della sua vita privata rivelando la storia con la tennista russa Anna Kalinskaya. “Ma non dirò altro”, aveva avvertito il tennista altoatesino ai giornalisti presenti in conferenza stampa. Del resto, in quel momento, sarebbe stato stupido provare a negare o nascondere. Nel corso del torneo i due avevano assistito alle partite dell’altro con le telecamere che li avevano immediatamente pizzicati. Da quel momento però entrambi hanno rotto il silenzio con lo stesso Jannik che ha parlato della sua nuova fiamma subito dopo aver vinto ad Halle.

La prima foto di coppia grazie a un tifoso

Ora arriva anche la prima foto ufficiale o quasi. Il “cupido”, se così possiamo o definirlo, è stato un tifoso che sembra averli intercettati nel corso di una passeggiata post allenamento e si è messo in possa tra i due. Jannik si nasconde dietro un paio di occhiali da sole, Anna accenna un timido sorriso. Ma quello più contento è senza dubbio il tifoso che potrebbe essere stato involontariamente l’artefice di una foto storica.

Sinner: che trasformazione dal 2021

Il torneo di Wimbledon sarà un nuovo test per Jannik Sinner e non c’è dubbio che un po’ di pressione extra è lecito aspettarsela. Sarà, infatti, la prima volta che l’azzurro scende in campo da numero 1 in uno slam e lo fa forse in quello di maggior fascino. I calcoli di classifica rivelano che a prescindere da tutto rimarrà al primo posto anche dopo il torneo inglese ma è evidente che Jannik scenderà in campo per provare ad arrivare in fondo. E in queste ore tra i fan del tennista altoatesino spunta anche un po’ di amarcord. Sui social fanno capolino le foto della sua prima volta sull’erba di Wimbledon. Era il 2021 e il suo torneo durò solo una partita, quella contro l’ungherese Fucsovics. Ma le foto dimostrano che oltre alla crescita tecnica, c’è stata anche un evidente crescita fisica con Jannik che ha subito una vera e propria trasformazione. E non in quella di “supereroe” che ha compiuto nel cuore dei tifosi italiani.