Wimbledon, Sinner e Djokovic si allenano insieme: dal test con Jannik dipende il sì di Nole al torneo

Test di un'ora per Jannik e il serbo sull'erba di Londra: un allenamento che serve a entrambi in vista del torneo. Al termine Novak scioglierà le ultime riserve.

Numero 1 e numero 2 al mondo che si allenano insieme prima di Wimbledon? Tutto vero. Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno prenotato il campo alla stessa ora, giovedì. Si alleneranno per un’ora sul prato verde dell’All England Club, insieme, nel corso della giornata, come riporta la Gazzetta dello Sport. E dall’esito del singolare test col rosso di San Candido, con tutta probabilità, dipenderà il definitivo sì di Nole alla partecipazione al torneo. Che appare, tuttavia, ormai certa.

Sinner-Djokovic, allenamento congiunto sull’erba di Wimbledon

Il serbo, infatti, non ha fatto sapere agli organizzatori di avere alcun proposito di forfait. Il suo nome sarà inserito regolarmente in tabellone, dunque, da numero 2. Jannik Sinner sarà dall’altra parte, al numero 1: potranno affrontarsi soltanto in finale. Intanto, però, si scambieranno colpi per un’oretta, valutando le rispettive condizioni. Smagliante quella dell’italiano, fresco reduce dalla conquista della prima posizione nel ranking e dal trionfo al torneo di Halle, la sua prima volta sull’erba. In clamoroso miglioramento, però, anche quella di Novak, nonostante l’infortunio al ginocchio rimediato al Roland Garros durante il match contro Cerundolo, che l’ha costretto a un’operazione al menisco.

La forma smagliante di Jannik e quella in miglioramento di Novak

Il serbo, che s’è allenato con una vistosa fasciatura negli ultimi giorni, ha dichiarato che prenderà parte al torneo soltanto se sarà convinto di poterlo vincere. E chi meglio di Sinner, che lo ha scalzato dal trono, può fornire le risposte alle sue domande? In questo momento non esiste al mondo giocatore migliore di Jannik. Anche sull’erba, come dimostrato ad Halle. Ma allo stesso tempo, probabilmente, a Wimbledon non c’è giocatore più performante del serbo, almeno attualmente. Non va dimenticato come Djokovic abbia eliminato Sinner a Londra prima ai quarti nel 2022, poi in semifinale nel 2023. Ecco perché questo test serve a entrambi per tuffarsi subito nel clima Wimbledon. Tanto a Jannik quanto a Nole.

Djokovic, i consigli di Fritz e il test con Sinner prima del sì al torneo

Ma che versione di Djokovic vedremo in campo a Wimbledon, sin dai primi turni? Probabilmente qualche dritta per recuperare alla svelta gliela sta dando Taylor Fritz, lo statunitense che nel 2021 prese parte al torneo subito dopo un infortunio molto simile a quello che ha messo ko il serbo. I due, a quanto pare, sono in contatto e Novak sta ripercorrendo il percorso dell’americano di tre anni fa. Tutto sembra procedere per il meglio, manca l’ultimo step: un allenamento “serio” con un giocatore forte. Uno come Jannik Sinner, col quale – a dispetto della rivalità in campo e nel ranking – ci sono legami forti, improntati ad amicizia e rispetto.