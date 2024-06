ATP Halle finale, diretta live: Sinner sfida Hurkacz e nell'antipasto Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio

Non è stato un torneo semplice per Jannik Sinner sceso sull’erba tedesca di Halle per preparare l’appuntamento Wimbledon. Al primo turno l’azzurro ha battuto l’olandese Griekspoor al terzo set dopo aver perso il primo, poi sempre vittorie in tre set contro l’ungherese Marozsan e contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Infine la vittoria contro il cinese Zhang in due set con il punteggio di 6-4, 7-6.