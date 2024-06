Sinner e Kalinskaya: finale di "coppia" in Germania. La "profezia" si è avverata e Anna ha un messaggio per Jannik

Jannik Sinner ha raggiunto la finale di Halle dove domani affronta l’amico Hurkacz, Anna Kalinskaya invece giocherà l’atto conclusivo del torneo di Berlino dopo aver battuto Victoria Azarenka

Fidanzati lontani, ma neanche troppo, ed entrambi in finale. Solo da qualche settimana Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno reso pubblica la loro relazione e ora si trovano ad affrontare anche alcuni tornei separati. La marcia di avvicinamento all’erba di Wimbledon li ha portati in Germania: lui ad Halle e lei a Berlino ma entrambi in finale.

Sinner: in finale contro l’amico Hurkacz

Jannik Sinner conquista l’ennesima finale di questa stagione. Il torneo di Halle che per l’altoatesino serviva soprattutto per scaldare i motori in vista del grande appuntamento di Wimbledon si è rivelato un percorso vincente per l’italiano che domani affronta l’amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz: “Per me vuol dire tantissimo questa finale, sono state 4 partite durissime ed è stata una buona preparazione per Wimbledon prima di una settimana di riposo. Oggi è stata una buona partita con molti scambi e ne avevo bisogno. Domani sarà una partita durissima contro Hurkacz, lui gioca benissimo su questa superficie, sarà davvero difficile ma sarà un onore giocare questa finale”.

Il messaggio di Anna a Jannik

Sono circa 165 i chilometri che separano Halle dove Sinner è stato impegnato da Berlino dove invece è scesa in campo la tennista russa Anna Kalinskaya. La nuova compagna di Jannik ha conquistato un traguardo importante centrando la finale al torneo WTA 500 di Berlino con la vittoria conquistata oggi contro la bielorussa Victoria Azarenka, successo al terzo set con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-1. E grande felicità a fine partita con l’intervistatore che non si è lasciato scappare l’occasione di chiedere subito qualcosa sull’azzurro: “Cerco soltanto di essere un po’ brava come lui. Sta avendo un anno davvero fantastico. Oggi è stata dura perché di solito guardo le sue partite. Quando ci siamo sentiti speravamo di poter vedere l’uno la partita dell’altro. Gli faccio le congratulazioni e ora gli mando un messaggio. Sono davvero felice”.

La relazione Sinner-Kalinskaya

Jannik Sinner è sempe stato molto riservato riguardo la sua vita privata ma ha dovuto fare un’eccezione nel corso dell’ultima edizione del Roland Garros. Le voci su una presunta relazione con Anna Kalinskaya erano già emerse durante gli Internazionali d’Italia ma a Parigi sono arrivati anche i primi scatti “di coppia” e Jannik non ha potuto fare a meno di confermare i rumours nel corso di un incontro con i giornalisti. Da quel momento però bocca cucita ed è stata solo Anna negli ultimi tempi a essere più aperta a parlare della loro relazione. Solo qualche giorno fa la giocatrice russa aveva mandato un messaggio a Alex De Minaur e Katie Boulter (anche loro una coppia) dopo che entrambi hanno vinto un torneo domenica scorsa, una profezia che potrebbe avversarsi dopo solo sette giorni.