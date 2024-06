Bertolucci show sui social: "Sinner pensa a Wimbledon e Olimpiadi" e "Spallettiout ampiamente previsto"

L'ex capitano azzurro di Davis a ruota libera tra Jannik e gli Europei: le sue riflessioni taglienti colpiscono nel segno, dall'ironia sulle critiche al Ct a quelle su Sinner.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tra tennis e calcio, le sue perle non passano mai inosservate. Paolo Bertolucci, ex capitano e stella dell’Italia di Davis, fa sempre notizia. Che sia al commento, in studio o sui social, sono in tanti a commentare le sue riflessioni spassionate. E negli ultimi giorni ce ne sono di fatti importanti da commentare. Sinner che vince a fatica sull’erba, anzitutto. E la claudicante avventura dell’Italia agli Europei. Bertolucci non risparmia riflessioni taglienti, soprattutto sulle critiche a Jannik e su quelle agli Azzurri e al Ct.

Bertolucci e la caustica ironia sugli #Spallettiout

Un post che ha fatto molto discutere è quello condiviso dopo Italia-Spagna, con la netta sconfitta degli Azzurri che ha messo in discussione il passaggio agli ottavi e -per molti – la stessa permanenza di Spalletti. “Come ampiamente previsto si sprecano gli #Spallettiout”, scrive Bertolucci su X. “Credo lei sia più ferrato nel parlare di tennis, credo poi che #Spallettiout sia esagerato ok, ma che ieri ha messo in campo una formazione senza ne capo ne coda, mi sembra indiscutibile. Giocare con un 4-3-3 mascherato e lasciare Di Lorenzo (fermo) ad affrontare williams 1Vs1”, la risposta di un utente. “Non ho parlato di calcio. Ho postato quanto ricevuto da profondi conoscitori come lei“, la gelida risposta di Paolo.

Sinner rilassato: l’analisi dopo il match con Struff

Dal calcio al tennis. Sarcasmo anche nel post “dedicato” a chi ha sminuito la vittoria di Sinner su Struff, considerando il tedesco alla stregua di un “semplice pallettaro”. “Ho appena letto che ‘Struff è un semplice pallettaro. Solo servizio, niente di che’. Per oggi chiudo, andrò a cena e berrò….. per dimenticare!!”, il post goliardico. Poi però, in risposta alla domanda di un utente – “A parte queste perle di qualche spiritosone, cosa pensi del diverso atteggiamento di Sinner in campo. Almeno a me sembra meno ‘robotico’ e più rilassato. Con qualche calo di tensione in più (come conseguenza). Sbaglio?” ecco una riflessione franca: “Il mirino è puntato su Wimbledon e Olimpiadi”.

Bertolucci tra Sinner e Spalletti: social in tilt

Tantissimi i commenti, dalle riflessioni sul calcio a quelle su Jannik. “Nazionale scarsissima, Donnarumma ci ha evitato una goleada. Molto meglio guardare il tennis…”. E ancora: “Ovvio Paolo. Siamo tutti CT”. Quindi sul tennis: “Struff è un super giocatore, gioca benissimo sotto pressione e si esalta coi top player. Una mina vagante a Wimbledon…”. O anche: “Ho letto anch’io quel messaggio. Ti ricordi poco tempo fa cosa dicevo, tutti esperti di tennis ora, ma fino a ieri guardavano solo il calcio“. E per finire: “Lo Struff di oggi è l’unico che è riuscito, questo anno, a fare a braccio di ferro con Sinner, tirando missili assurdi, e ha pure rischiato di vincere … non scherziamo!”.