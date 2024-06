ATP Halle, Berrettini crolla contro Giron ma Bertolucci lo giustifica. Sinner non fa doppietta, ko nel doppio

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Berrettini al torneo tedesco, l’azzurro cede in tre set contro Giron. Niente da fare per il doppio Sinner-Hurkcaz, avanzano solo Bolelli e Vavassori

Una sconfitta inattesa. Matteo Berrettini aveva tutte le carte in regola per avanzare ai quarti di finale del torneo di Halle ma dopo un primo set di altissimo livello, il romano ha cominciato a scricchiolare. Lo statunitense Giron è stato bravissimo ad approfittare del passaggio a vuoto dell’azzurro e ha conquistato la vittoria al terzo set. Ma ora l’appuntamento e a Wimbledon.

Berrettini si ferma sul più bello: vince Giron

Una delusione per Matteo Berrettini che sembrava lanciassimo verso i quarti di finale del torneo di Halle. Dopo la finale a Stoccarda, l’azzurro puntava al bis sull’erba tedesca e il primo set contro lo statunitense Marc Giron lasciava presagire ottime possibilità (6-3). Nel secondo la musica non cambia, regna l’equilibrio con Matteo che ha qualche occasione in più sul servizio dell’avversario ma non riesce a capitalizzarle con lo statunitense che al decimo game alza il livello del suo gioco e conquista il set (6-4). Berrettini prova a scuotersi nel terzo set ma dopo aver sprecato ancora delle occasioni importanti è il primo a sbagliare, il servizio diventa meno efficace e Giron alza il livello dei suoi colpi per conquistare la vittoria con il decisivo 6-3.

Il giudizio di Bertolucci su Matteo

A dare una spiegazione della sconfitta, decisamente inattesa di Berrettini, ci prova Paolo Bertolucci che individua nei tanti problemi che hanno afflitto il romano in questa stagione la causa del suo ko contro Giron: “I pochi match disputati da Berrettini nell’ultimo anno hanno pesato in maniera evidente nella sconfitta di oggi. Allenarsi è una cosa, giocare partite un’altra”.

Niente doppietta per Sinner

Non è riuscito a concedere il bis Jannik Sinner. L’azzurro, dopo aver battuto Marozsan al terzo set, è sceso un’altra volta in campo nel doppio insieme all’amico Hubert Hurkacz contro Reboul e Doumbia: dopo aver perso il primo set al tiebreak, i due si sono imposti nel secondo set con il punteggio di 6-4. Come da regolamento l’ultimo set è un super tiebreak ai 10 punti, i quattro giocatori in campo si danno battaglia ma ad avere la meglio è la coppia francese.

Vavassori e Bolelli in semifinale ad Halle

Non si ferma la corsa del doppio azzurro formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli che ad Halle centrano la qualificazione in semifinale dopo aver battuto al secondo turno la coppia composta del francese Arthur Fils e dall’uzbeko Aleksander Bublik con il punteggio di 6-4, 6-3. I due azzurri, che faranno parte della spedizione olimpica a Parigi 2024 proprio nel doppio, lo scorso anno arrivarono in finale al torneo tedesco perdendo solo al terzo posto contro Melo e Peres. Domani l’impegno in semifinale contro la coppia tedesca formata da Hanfmann e Koepfer.