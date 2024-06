Sinner-Marozsan diretta live ATP Halle: Jannik non vuole smettere di incantare e va a caccia del pass qualificazione

Inizio di torneo più complicato del previsto per il nuovo numero uno al mondo che sulla superficie verde di Halle ha faticato e non poco contro Griekspoor. L’olandese, infatti, si è aggiudicato il tiè break nel primo set, ma l’azzurro con tantissima qualità e resilienza è riuscito a ribaltare il pronostico e staccare il pass per gli ottavi di finale (6-7, 6-3, 6-2). Esordio convincente, invece, nel doppio nel quale l’altoatesino sta partecipando in coppia con Hurkacz e nel tardo pomeriggio affronterà il tandem Doumbia-Reboul. Tornando alla competizione individuale, in caso di vittoria contro Marozsan, il tennista di San Candido eguaglierebbe il risultato della passata stagione, nella quale si è fermato per un problema fisico ai quarti di finale con il campione uscente del torneo Bublik.