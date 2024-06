Il torneo di Halle è stato fin qui un sentiero tortuoso per il nuovo numero uno al mondo. L’altoatesino, infatti, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie contro avversari meno quotati come Griekspoor e Marozsan, ma alla fine è riuscito a spuntarla facendo valere gradi e qualità anche sul Green del circuito tedesco. Ma le buone notizie per l’azzurro non finiscono qui: nel pomeriggio di ieri, infatti, è arrivata la sconfitta di Carlos Alcaraz contro Jack Draper al Queen’s che ha permesso a Jannik di allungare il distacco dallo spagnolo, scivolato al terzo gradino e superato da Novak Djokovic. In caso di successo contro Struff, il tennista di San Candido approderebbe per la prima volta in carriera alle final-4 ad Halle, dopo il ritiro nella passata stagione ai quarti contro Aleksandr Bublik.

-Griekspoor 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Ottavi di finale: Sinner-Marozsan 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)