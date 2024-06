Tennis, De Minaur e Boulter coppia vincente e il post di Kalinskaya sembra un messaggio per Sinner

De Minaur conquista la vittoria sull’erba di s’Hertogenbosch, la sua fidanzata Katie Boulter trionfa a Nottingham: Anna Kalinskaya li celebra sui social, Jannik è avvisato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Continua la super stagione di Alex de Minaur che conquista un altro torneo ma la sua domenica perfetta continua grazie alla vittoria della sua fidanzata Katie Boulter che festeggia il titolo a Nottingham: non è la prima volta che i due vincono nello stesso giorno e anche i social li festeggiano.

De Minaur: successo in Olanda e numero 7 al mondo

Alex de Minaur viene spesso sottovalutato, forse per il suo atteggiamento sempre molto educato e mai sopra le righe ma il tennista australiano si sta rendendo protagonista di una stagione di altissimo livello. Il 25enne festeggia un altro trionfo sull’erba di s’Hertogenbosch nel Liberam Open (un Atp 250) dove ha battuto in finale lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-2, 6-4 e ha conquistato il suo secondo titolo dell’anno dopo il 500 di Acapulco. Da domani de Minaur sarà il numero 7 della classifica mondiale a testimonianza di una stagione di altissimo livello.

Il ranking Atp: Jannik al numero 1

Boulter-De Minaur: vittorie di coppia

La coppia formata da Alex de Minaur e della britannica Katie Boulter è una delle più amate sul circuito e a quanto pare i due hanno un’affinità che si concretizza anche a distanza. Lo scorso 2 marzo Alex ha trionfato ad Acapulco, il giorno dopo Katie ha vinto il titolo a San Diego. Oggi nello stesso giorno è arrivato il doppio trionfo e poco dopo la vittoria dell’australiano in Olanda, la sua compagna è riuscita a mettere il sigillo nel torneo di Nottingham dove ha battuto in finale Karolina Pliskova al terzo set.

E alla fine del match è stata proprio la britannica a scherzare ai microfoni del torneo inglese: “Il mio ragazzo non è riuscito a fare il viaggio anche se pensavo l’avrebbe fatto dopo aver vinto a s’Hertogenbosch. Ne dovremo palla a lungo stasera e vedere se stiamo ancora insieme. Spero che stia sentendo perché ci sono cose di cui dobbiamo parlare”.

Kalinskaya: un messaggio per Sinner

A celebrare la vittoria della coppia de Minaur-Boulter, ci pensa anche Anna Kalinskaya. La tennista russa, che ha iniziato una storia con Jannik Sinner, ha infatti postato una storia sul proprio profilo Instagram nel quale esalta la doppia vittoria della coppia formata dall’australiano e dall’inglese con la didascalia: “Sono felice per entrambi. Vi faccio le congratulazioni e ci vediamo presto”. E potrebbe essere un messaggio anche per Jannik, De Minaur e Boulter vincono insieme e forse a Wimbledon torneranno a giocare anche il doppio misto. Anna scalpita per festeggiare qualche successo in contemporanea con Sinner.