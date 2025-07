Wimbledon, Djokovic soffre ma batte De Minaur e sfata il tabù Federer: ai quarti la sfida con Cobolli

Djokovic supera a fatica De Minaur e sfata finalmente il tabù Federer, accorso a vederlo sul centrale di Wimbledon. Nole approda dunque ai quarti, dove trova Cobolli

Dopo le agevoli vittorie nei primi tre turni, Novak Djokovic accede ai quarti di finale di Wimbledon al termine di una vera e propria battaglia contro Alex de Minaur, sconfitto in rimonta al quarto set (1-6 6-4 6-4 6-4) davanti agli occhi di un soddisfatto Roger Federer. Ora per Nole ci sarà il primo esame di italiano in questa edizione dei Championships, con Flavio Cobolli suo avversario nei quarti con vista Jannik Sinner.

Djokovic soffre ma batte De Minaur

Quello di oggi si presentava come il primo vero test per Novak Djokovic in questo Wimbledon. Un test che Alex de Minaur si è impegnato a rendere il più complicato possibile, sfruttando la partenza incerta del serbo e strappandogli in ben tre occasioni per chiudere il primo set con il risultato di 6-1.

Perso il primo set Djokovic però alza il livello e reagisce trovando subito il break. Dall’altra parte De Minaur non sembra però minimamente intenzionato a mollare. Ne esce fuori così un parziale estremamente combattuto e caratterizzato da ben cinque break che alla fine premiano Nole che si riporta in parità. Una volta sbloccatosi il match va sui binari di Novak, che conquista il terzo con un break nel nono gioco e il quarto vincendo cinque game consecutivi e ribaltando una possibile situazione di 1-5 al 6-4 finale.

Djokovic scherza su Federer e infrange il tabù

Ad assistere al match era presente anche la leggenda Roger Federer, l’uomo a vincere più titoli a Wimbledon (8). Una presenza che avrà certamente fatto piacere a Djokovic, ma che lo avrà anche spaventato un pochino visto che, come ha ricordato lui scherzando nell’intervista post partita, tutte le volte che lo svizzero era venuto ad assistere a un suo incontro Nole aveva sempre perso: “Ci sono stati momenti in cui avrei voluto avere quel gioco serve&volley come quel gentiluomo sugli spalti (indica Federer, ndr). Ma non posso rimpiangere nulla, devo correre per vincere. Non ho sentito bene la palla nel primo set e quindi ho dovuto variare il gioco, cercando anche qualche vincente in più dallato del dritto. Questa tra l’altro è forse la prima volta che mi vede giocare (riferendosi sempre a Federer, ndr) e vinco, le altre due le ho perse (Roger e Nole si mettono a ridere, ndr). Grande Roger, sei stato uno stupendo campione, ti ammiro e ti rispetto per aver condiviso con te tante partite anche su questo campo dove hai vinto così tanto”.

Djokovic e la sfida a Cobolli con vista su Sinner

Ai quarti di finale Djokovic affronterà il nostro Flavio Cobolli, che in precedenza si era sbarazzato di Marin Cilic in quattro set. Una sfida che potrebbe rappresentare il primo test di italiano per Nole, che in caso di vittoria su Flavio potrebbe trovare Jannik Sinner, il quale deve però prima sbarazzarsi di Grigor Dimitrov ed eventualmente del vincitore della sfida tra Ben Shelton e Lorenzo Sonego, che ha sempre battuto nei due precedenti qui a Wimbledon.