Brutte notizie da Firenze, dopo Alice Degradi si è infortunata in allenamento: chiamate in fretta e furia Nervini e Omoruyi, ma prende corpo l'ipotesi Antropova schiacciatrice

Non c’è pace per le nazionali azzurre in cammino verso Parigi: dopo Simone Anzani e Leandro Mosca nella selezione maschile, anche quella femminile è costretta a fare i conti con una rinuncia pesante per infortunio. Alice Degradi ha infatti lasciato il collegiale della selezione di Julio Velasco, complice un serio problema al ginocchio (la cui entità non è stata rivelata nel dettaglio) rimediato nel corso dell’allenamento svolto nella giornata di mercoledì 10 luglio a Firenze. Per questo sono state convocate in fretta e furia Stella Nervini e Loveth Omoruyi: una delle due schiacciatrici è destinata a unirsi al gruppo che andrà alle olimpiadi.

Degradi, quanti rimpianti: era la terza schiacciatrice

Degradi era scesa in campo martedì nel test al PalaWanny contro la Serbia, realizzando 6 punti e mostrando una discreta condizione fisica. Velasco l’ha sempre portata in tutte le tappe di VNL e l’ha fatta giocare titolare anche nella finalissima contro il Giappone, complici i problemi fisici di Caterina Bosetti: Alice ripagò la fiducia siglando 14 punti e risultando una delle migliori marcatrici di giornata.

Adesso però tutto l’ottimismo e la fiducia sono stati spazzati via dalla notizia dello stop: gli accertamenti del caso faranno chiarezza sulla reale portata del problema riscontrato al ginocchio, ma la decisione di convocare due atlete è abbastanza indicativa della gravità della situazione, tale da richiedere una sostituzione pressoché obbligata da parte dello staff tecnico azzurro.

Velasco ora che fa, la mette Antropova in banda?…

Stella Nervini è stata grande protagonista nella recente campagna vittoriosa agli Europei Under 22, e pertanto l’eventuale approdo nella nazionale A in vista di Parigi apparirebbe alla stregua di una sorta di continuum con quanto fatto vedere nella manifestazione continentale giovanile. Omoruyi ha una certa esperienza a livello di nazionale e ha preso parte alla spedizione stagionale di VNL nelle prime settimane della rassegna. Velasco dovrà decidere se affidarsi all’esperienza di quest’ultima (seppure piuttosto giovane: compirà 22 anni a fine agosto) o se puntare dritto sulla verve e l’entusiasmo di Nervini, che di anni ne compirà 21 a settembre.

L’infortunio di Degradi però non è un bel segnale: in banda l’Italia deve già fare a meno di Elena Pietrini, quella che sarebbe stata la probabile titolare assieme alla rientrante Bosetti (si sarebbero giocate due posti in tre, pensando a Sylla). Del pacchetto delle schiacciatrici fa già parte Gaia Giovannini, classe 2001, anch’essa alla prima esperienza olimpica.

Insomma, la coperta s’è fatta più corta e chissà che questo non possa convincere il commissario tecnico a varare il più ardito degli esperimenti, sin qui sempre cassato per mancanza di tempo (o comunque per disponibilità di alternative): sfruttare Antropova anche in banda, oltre che come vice di Egonu. Due settimane di tempo per capirne la fattibilità.