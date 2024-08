Atp Montreal, Sinner fermato dalla pioggia, stasera il match con Tabilo. Tsitsipas, addio polemico al papà allenatore

La pioggia ha scombussolato il programma del Masters 1000 in Canada, oggi alle 18.30 il match del numero 1 al mondo contro il cileno che ha battuto Sonego. Berrettini e Musetti volano a Cincinnati

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La pioggia ferma il programma del Masters 1000 di Montreal. Programma completamente da rivedere e di fatto tutte le gare rinviate. Tra queste anche quella di Jannik Sinner che sarebbe dovuto scendere per il match degli ottavi di finale contro il cileno Tabilo che ha battuto Lorenzo Sonego nei sedicesimi. Match complicato per l’azzurro contro il sudamericano che ha avuto un 2024 di altissimo livello. Ma per il numero 1 è il momento di pensare solo al campo e dimenticare definitivamente le polemiche dopo la rinuncia a Parigi 2024. La sfida inizierà non prima delle 18.30 di oggi, sabato 10 agosto.

Sinner e Draper si ritirano dal torneo di doppio

Prima del match contro Tabilo, Jannik Sinner e Jack Draper hanno annunciato anche la decisione di ritirarsi dal torneo di doppio. I due avevano fatto molto bene nei primi due turni del torneo canadese battendo al debutto gli specialisti belgi Gille e Vliegen al super tiebreak. Agli ottavi era arrivato il successo contro Ben Shelton e Bublik in due set (7-6, 6-1). Ai quarti i due avrebbero dovuto affrontare il monegasco Hugo Nys e il polacco Zielinski ma hanno deciso di non continuare il torneo per concentrarsi su quello in singolare.

Tsitsipas: l’addio al padre-allenatore

Ieri lo sfogo, oggi la decisione. Stefanos Tsitsipas ha deciso di separarsi dal padre-allenatore. Il tennista greco ieri si era sfogato per il comportamento del papà Apostolos dopo l’eliminazione del torneo di Montreal, oggi la decisione di prendere una direzione diversa: “E’ con grande dispiacere che vi informo della mia decisione di interrompere la collaborazione con mio padre come mio allenatore. Ho capito che era sbagliato parlare con lui nel modo in cui facevo. Il tennis non è solo una partita, un colpo o una performance. E’ un viaggio di emozioni, di pressioni e di frustrazioni, in quel momento di frustrazione ci sono stati molti errori da parte di mio padre. Da introverso tendo a contenere le mie emozioni. Mi considero una persona paziente e dunque reagire in quel modo mi ha lasciato. Il mio comportamento in campo è stato inaccettabile. Posso solo ringraziare mio padre per quello che ha fatto nel corso degli anni. Continuerà a viaggiare con me e a darmi supporto e in questo momento non sono sicuro di chi prenderà il suo posto, non sono nelle condizioni di decidere”.

Berrettini e Musetti: volano a Cincinnati

La stagione del cemento è cominciata già di slancio. A Montreal, oltre a Sinner ci sono anche Flavio Cobolli che ha solo cominciato il suo match con Rinderknech prima dell’arrivo della pioggia (con il francese avanti 3-0 nel primo set), e Matteo Arnaldi che dopo la bella vittoria su Khachanov, ora sfida lo spagnolo Davidovich-Fokina. I tornei sull’hard in Nord America vedono anche il Masters 1000 di Cincinnati in programma la prossima settimana che vedrà ai nastri di partenza anche il bronzo olimpico Lorenzo Musetti, oltre che Matteo Berrettini reduce dalla vittoria nei due tornei sulla terra rossa a Gstaad e Kitzbuhel.