Ballando con le stelle: Nargi incanta, riscatto Pellegrini che danza in costume e spiega perché

Anna Lou Castoldi raggiunge il primato in classifica a 'Ballando' ma è insidiata da Federica Nargi e Bianca Guaccero. Federica sorprende tutti

Bisogna attendere l’una di notte della quarta puntata di ‘Ballando con le stelle’ per vedere l’esibizione di Federica Nargi. Ma l’attesa del piacere è essa stessa il piacere: l’ex velina di ‘Striscia la notizia’, oltre a mantenersi alta in classifica, tocca anche l’apice dell’ascolto della puntata (con il 30% di share). Fin dall’inizio dell’edizione 2024 dello show di intrattenimento serale di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, Federica Nargi, insieme a Bianca Guaccero e Nina Zilli, è stata considerata una delle concorrenti più forti e papabili per la vittoria. Ma occhio alla sorpresa Federica Pellegrini che risale in classifica e lascia tutti a bocca aperta per il suo abito davvero molto osé.

Nargi in Versione Elvis Presley

Durante la quarta puntata di ‘Ballando’, Federica Nargi ha sorpreso il pubblico trasformandosi in una versione moderna e femminile di Elvis Presley. Per l’occasione, si è esibita in uno scatenato jive sulle note di ‘Tutti Frutti’, uno dei brani più celebri del “re del rock”. L’esibizione ha riscosso grande successo, tanto da portarla al secondo posto nella classifica generale, a pari merito con Bianca Guaccero.

Il look di Federica Nargi a ‘Ballando con le stelle’

Come da tradizione, la Nargi ha adattato il suo outfit al tema della performance, scegliendo un’iconica tutina rossa in stile Elvis, impreziosita da cristalli sugli orli. La tuta presentava pantaloni a zampa, rivisitati con un maxi spacco laterale, maniche a pipistrello e un bustier-camicia con scollatura profonda a V.

A completare il look, un cinturone borchiato bianco, simbolo dei leggendari outfit del re del rock. Il tutto accompagnato da scarpe da ballo, una coda di cavallo con un ciuffo vaporoso e un trucco che poneva l’accento sugli occhi. Con questo look, Nargi si è confermata la “regina di stile” della serata.

Il Paso Doble di Federica Pellegrini a ‘Ballando con le stelle’

A sentire sempre di più la competizione è anche e soprattutto Federica Pellegrini che, in puntata, ha lasciato il segno (salita al 6° posto in classifica) con un paso doble al fianco del ballerino Angelo Madonia, impressionando la giuria e non solo. Fabio Canino ha elogiato l’ex nuotatrice, definendola “la terza gemella Kessler”.

L’esibizione ha suscitato dibattito non solo per la sua qualità, nettamente migliorata rispetto le prime puntate, ma anche per l’outfit della Pellegrini, elegantissimo ma simile nella forma a un costume da nuoto.

Le polemiche sull’outfit della Pellegrini a ‘Ballando’

Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sull’abbigliamento della Pellegrini, affermando: “Contro la censura Moige, Milly Carlucci una concorrente così svestita non l’ha mai accettata”.

La Pellegrini ha risposto con simpatia, rivelando che Milly Carlucci le aveva proposto un’alternativa più coperta, ma lei aveva preferito rimanere fedele alla sua storia: “Ho nuotato due anni in costume”, spiegando così la scelta di indossare un outfit che richiamava le sue radici da campionessa di nuoto.