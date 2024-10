Ballando con le stelle: Nargi commuove prima e dopo lo show, la confessione della Pellegrini

I toccanti racconti della showgirl e dell'ex regina del nuoto conquistano i telespettatori. Gli aneddoti delle due concorrenti del programma di Rai1

Dal campo largo, tanto discusso come tattica politica italiana, al campo strettissimo di ‘Ballando con le stelle’: Nargi-Guaccero-Zilli sono già dirette verso il podio finale. Non mancano però le outsider come ad esempio Federica Pellegrini, la ex campionessa mondiale di nuoto che sta prendendo sempre più piede all’interno della competizione e dello show di intrattenimento serale su Rai 1 condotto da Milly Carlucci (che ieri ha conquistato il 26% share con quasi 4 milioni di telespettatori complessivi). Dall’esibizione monstre della Nargi alla rinascita della Pellegrini che nella clip di presentazione commuove il pubblico in sala, la durissima giuria e i telespettatori.

Federica Nargi: la commozione nel ricordo della famiglia

Durante la clip di presentazione, nel corso della terza puntata di ‘Ballando’, la showgirl moglie dell’ex bomber Matri ha parlato della decisione di lasciare la sua casa a 18 anni per inseguire i propri sogni, un passo che non è stato affatto facile. La Nargi, emozionata e con voce quasi rotta, ha condiviso le sue sensazioni di quel periodo:

“Io non ero pronta a lasciare mamma e papà, non ero pronta a tornare a casa e non trovare nessuno, un viso amico, una parola di conforto. Ho scelto per me la strada più facile per non gravare sulle spalle dei miei genitori. Mamma aveva capito. È una donna straordinaria”.

L’esibizione con Luca Favilla e i commenti della giuria

‘Federica Nargi fa faville anche al guinzaglio’. L’aveva commentata così Guillermo Mariotto l’esibizione della show girl assieme al suo maestro Luca Favilla. Sulle note di ‘A mano a mano’ di Rino Gaetano, la coppia si è esibita in un valzer lento, una coreografia che la showgirl ha dedicato ai genitori, in segno di gratitudine per tutto ciò che le hanno dato.

La performance ha emozionato non solo il pubblico ma anche i giudici. Mariotto ha commentato: «Complimenti», mentre Carolyn Smith ha elogiato la tempistica di Federica, definendola eccezionale: «Sei l’unica donna che ho visto dal 2007 con la tempistica eccezionale».

Anche Fabio Canino ha apprezzato, affermando: «Il cuore che ti avevamo chiesto c’è». Selvaggia Lucarelli ha voluto darle un consiglio importante: «Mi sembra che questo potrebbe essere il tuo momento, che tu sia matura al punto giusto. Ti sei sempre proposta sui social in maniera misurata».

Federica Pellegrini: un tuffo nei ricordi con Battisti

Anche Federica Pellegrini ha vissuto un momento di grande emozione. La campionessa di nuoto ha raccontato il legame con il brano di Lucio Battisti “I giardini di mazo”, scelto come sottofondo per l’esibizione con Angelo Madonia. La canzone l’ha riportata indietro nel tempo, facendole rivivere un periodo complesso della sua vita: «Mio padre la domenica mi svegliava con Battisti a palla. Lui è un ex parà della Folgore, ci ha insegnato la disciplina».

La Pellegrini ha confessato di aver attraversato momenti difficili durante l’adolescenza, soffrendo di bulimia: «Vivevo in costume da bagno davanti a tutti e, in quella fase di passaggio, non mi riconoscevo più. Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e vomitavo tutto».

Nonostante le difficoltà, la campionessa ha trovato la forza nel nuoto e nell’amore della sua famiglia, elementi che le hanno permesso di superare la crisi: «Mi ha salvato il nuoto, perché non avevo più le energie per performare in un determinato modo».

I complimenti della giuria e la forza della Pellegrini

Dalla macchina da guerra sempre perfetta alla grande fragilità emersa: la sincerità con cui Federica Pellegrini ha raccontato la sua storia ha colpito profondamente la giuria e non solo. Alberto Matano le ha fatto i complimenti per la forza mostrata nell’affrontare un tema così delicato, e anche Ivan Zazzaroni ha sottolineato l’evoluzione della campionessa: «Stai dando un’immagine completa di te, dalla potenza alla grazia e mi stai stupendo».

Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha provocato la ex atleta, chiedendole se non le pesi non essere la migliore in questa competizione: «Stai incassando benissimo. Ma mi chiedo: cosa stai nascondendo? Non soffri di non essere la migliore qui dentro?». Pellegrini ha risposto con determinazione, mostrando il suo spirito competitivo: «Non ho mai mosso un passo di danza in vita mia, quindi le critiche le accetto, per il momento. Farò di tutto per non uscire, il mio senso competitivo c’è sempre».