Ballando con le stelle: Nargi fa commuovere Matri, il tango della Pellegrini scatena l'inferno

Barbara D'Urso ha tenuto banco durante tutta la puntata di 'Ballando' ma lo scontro tra Madonia e la Lucarelli non è da meno; volano Nargi e Guaccero

Che botto alla seconda puntata di ‘Ballando con le stelle’. Dall’esibizione di Barbara D’Urso, come ballerina per una notte, alle scintille di Furkan Palali di ‘Terra Amara’. Ma non finisce qui per lo show di intrattenimento serale condotto da Milly Carlucci su Rai 1 (che ha ottenuto il 24.4% con quasi 4 milioni di telespettatori): è scontro totale tra Angelo Madonia, il maestro di ballo di Federica Pellegrini, e la Lucarelli per i giudizi troppo duri sulla ex campionessa di nuoto. In scena anche Federica Nargi che ha commosso tutti, esibendosi per prima, tenendo concentratissimi non solo la giuria e i telespettatori ma anche uno spettatore d’eccezione sedutosi per lei in prima fila.

Scontro tra Madonia e Lucarelli a ‘Ballando con le Stelle’

Il fuoco a mezzanotte, dopo la pubblicità e l’edizione flash del Tg1. Già nel corso della seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’, la Pellegrini si era lamentata – con ironia – che la sua esibizione fosse ancora una volta verso il finale di puntata. La campionessa di nuoto, in coppia con Madonia, si è poi cimentata in un tango che ha mostrato significativi miglioramenti rispetto alla prima puntata.

Nonostante ciò, la Lucarelli ci è andata giù pesante nell’evidenziare alcune imperfezioni tecniche nella performance. Immediatamente dopo si è verificato un acceso scambio tra il maestro di ballo Angelo Madonia e la giurata Selvaggia Lucarelli.

Cosa si sono detti Madonia e la Lucarelli a ‘Ballando’

Nel suo commento, Lucarelli ha riconosciuto il progresso della Pellegrini, sottolineando però che la sua espressione troppo concentrata stonava rispetto all’interpretazione più leggera di altri concorrenti: “Abbiamo visto un netto miglioramento. Sembrava però che stessi osservando le mattonelle in una vasca”.

A questo punto, Madonia ha interrotto la giurata, alludendo al fatto che non avesse la competenza tecnica per giudicare certi aspetti della danza. La Pellegrini, già prevedendo uno scontro, ha cercato di interrompere il maestro, ma la discussione è proseguita.

La reazione di Selvaggia Lucarelli alle parole di Madonia

Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato l’intervento di Madonia, rispondendo con tono infastidito e facendo riferimento al legame sentimentale del ballerino con Sonia Bruganelli, nato dopo la separazione con Bonolis: “Che cos’è questa battuta, Madonia? Sono anni che siamo qua e oggi te ne esci con la battuta sul fatto che non capisco di danza?

La Lucarelli ha poi aggiunto: “Stare con Sonia Bruganelli ti ha fatto diventare simpatico come lei”. Ha poi aggiunto ironicamente: “Quest’anno hai l’opportunità di ballare con una stella del genere e ti metti a fare le battute su di me?”.

L’emozione di Alessandro Matri a ‘Ballando con le stelle’

Tra i momenti più toccanti della puntata, spicca la commozione di Alessandro Matri, che ha seguito con grande attenzione l’esibizione della sua compagna Federica Nargi, la prima a esibirsi nella serata. Matri, visibilmente emozionato, non ha distolto lo sguardo da lei durante tutto il ballo, e alla fine ha commentato con un semplice ma sentito “Bravissima”.

Federica ha poi raccontato di aver videochiamato la figlia dopo la prima puntata, trovandola in lacrime a causa delle critiche ricevute da Guillermo Mariotto. Con ironia, ha rassicurato la bambina: “Mi ha detto che Mariotto mi aveva trattata male dopo il ballo, ma io le ho risposto di non preoccuparsi, che non ha ancora visto nulla”.

