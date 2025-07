Napoli ci risiamo, che gaffe sul profilo Tik Tok. La dedica struggente di Di Lorenzo emoziona la piazza

Ieri sera c'è stata la presentazione ufficiale della squadra a Dimaro, 4000 tifosi entusiasti, cori e fuochi d'artificio ma scoppia un caso sui social

Cori, fuochi d’artificio e standing ovation: in questo scenario ieri sera il Napoli si è ufficialmente presentato ai suoi tifosi nella piazza di Dimaro. Tutta la rosa al completo è stata accolta da 4000 fan entusiasti per una serata di festa ma intanto scoppia un piccolo caso per una gaffe sui social.

L’omaggio a Pedro

A introdurre la serata nel djset di ‘Decibel’ Bellini la canzone di Raffaella Carrà ‘Pedro’, un omaggio dovuto all’attaccante della Lazio che, fermando l’Inter sul pari a San Siro alla penultima di campionato, ha dato una grossa mano al Napoli nella conquista dello scudetto.

Il ringraziamento di Conte

Dopo la presentazione di tutti i giocatori ha preso la parola Antonio Conte: “Bello rivedersi dopo un anno, è bello rivedersi dopo una bellissima stagione, è bello rivedersi con uno Scudetto sulla maglia. E’ stato qualcosa di bello e incredibile. Voglio ringraziarvi a nome mio e dei calciatori perché il supporto che ci avete dato è stato fondamentale. La passione, l’entusiasmo che ci avete dimostrato fin dal mese di agosto, che tanti dicevano ‘Chissà se ad agosto lo stadio sarà pieno’ ed era pieno…

Questo ci ha dimostrato la passione da parte vostra, anche dopo una stagione difficile. Chi sta qua deve capire il senso d’appartenenza, capire che noi dobbiamo sempre rendervi orgogliosi, al di là del risultato finale perché poi alla fine vince uno. Ma noi dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata”.

La dedica di Di Lorenzo

Tra gli applausi e i cori dei tifosi – risarciti dopo la beffa del giorno prima nella presentazione dello staff tecnico – c’è stato poi il toccante intervento di Di Lorenzo: “Volevamo mandare un abbraccio alla famiglia di Danielino (Daniele Pisco, il bambino di 12 anni tifosissimo del Napoli, la mascotte del club, scomparso dopo una lunga battaglia contro una malattia atroce ndr) che per il primo anno non è qui con noi. Ci ha trasmesso una forza incredibile quest’anno. Ha lottato come un leone negli ultimi mesi e giorni della sua vita e lo salutiamo”. Dal pubblico parte il coro: “Uno di noi, Daniele uno di noi”.

La gaffe su Tik Tok

Intanto sui social è diventato virale il video sul profilo ufficiale del Napoli su Tik Tok in cui si vede De Bruyne che si allena ma la voce è quella di Raoul Bova, nel celebre audio che l’attore avrebbe inviato alla modella 23enne Martina Ceretti che sarebbe la sua amante: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meravigliosi e dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi”. Una caduta di stile del Napoli (che delega in outsorcing la gestione del suo profilo Tik Tok), vista l’infinita polemica con tanto di crisi familiare, che la vicenda ha suscitato.

Già in passato il Napoli ebbe problemi per un discutibile contenuto su Tik Tok che prendeva in giro Osimhen dopo un rigore sbagliato.