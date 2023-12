Wanda Nara, la vita dopo la vittoria a Ballando e il maxi regalo alle figlie

Una volta rientrati a Istanbul, Wanda Nara e la famiglia Icardi si godono la vittoria conquistata dall’argentina a Ballando con le Stelle. La showgirl esagera coi regali di Natale.

27-12-2023 10:41

Dopo il successo conquistato sulla pista di Ballando con le Stelle, al termine di lunghe settimane di lavoro in tandem con Pasquale La Rocca, Wanda Nara si gode una nuova parentesi della sua vita ad Istanbul, dove é tornata stabilmente per stare vicino a quattro dei suoi cinque figli e al marito Mauro Icardi. Si sprecano foto e video sui social, a margine della vittoria maturata lo scorso weekend negli studi di Roma, così come é apparso esagerato il regalo di Natale consegnato dalla showgirl argentina alle figlie più piccole.

Il maxi regalo di Wanda Nara alle figlie

Una volta completato lo shooting fotografico che segue ogni vittoria a Ballando con le Stelle, Wanda Nara é tornata in Turchia con un volo privato per trascorrere il Natale con tutta la sua famiglia, nella casa di Istanbul. É stato anche l’atteso momento dello scambio di regali, in occasione del 25 dicembre, ed é evidente che Isabella e Francesca non siano rimaste deluse.

Il regalo di Wanda alle figlie? Babbo Natale ha recapitato sotto l’albero della famiglia Icardi un’enorme casa delle bambole, dotata di quattro piani e diverse stanze, in cui divertirsi e inventare storie con tutti i giochi e gli accessori in dotazione. Nella descrizione ufficiale del prodotto, fornita dal portale di LOL Surprise OMG, si parla di una casa delle bambole alta 4 piani, con ben 10 stanze, tra cui camera da letto, bagno, cucina studiata in ogni minimo dettaglio, soggiorno, piscina, patio sulla terrazza, cinema, sala da pranzo e molto altro. Sembra quasi una fedele riproduzione dell’abitazione di lusso che ospita Icardi e Wanda in quel di Istanbul.

La nuova vita dopo Ballando, venerdì gioca Icardi

Tra lavoro, sorrisi e famiglia, Wanda Nara prova a viversi appieno queste vacanze natalizie, accompagnata dal calore dei suoi cari. Salvo sorprese, non durerà molto il soggiorno ad Istanbul per la famiglia Icardi. Il bomber ex PSG partirà in queste ore alla volta dell’Arabia Saudita per giocarsi la finale della Supercoppa turca proprio contro i rivali del Fenerbahce, guidati da un altro ex Inter come Edin Dzeko. La modella sudamericana, dal canto suo, proverà a completare in breve tempo il suo giro di appuntamenti, per poter essere in tribuna a Riad.

Venerdì alle 18.45, tra le mura del rinnovato ”Al-Awwal Park Stadium”, nuovo duello tra l’argentino e il bosniaco, che nei giorni scorsi non le ha mandate a dire al diretto avversario, per l’occhio nero messo in mostra anche sui social da Icardi, vittima di uno scontro di gioco. Ghiotta occasione per le due vecchie conoscenze del calcio italiano, che si giocheranno l’ultimo trofeo messo in palio in questo 2023, prima di riprendere il cammino in campionato. Lì, il testa a testa é destinato a durare fino alla fine.

Nuova pubblicità con Icardi e Wanda

Non c’è stato nemmeno il tempo di godersi del meritato riposo per la coppia formata dall’ex conduttrice di Master Chef Argentina e dal centravanti protagonista con i colori dell’Inter in Italia. Wanda Nara e Mauro Icardi, infatti, avevano ampiamente fissato un appuntamento per girare un video promozionale che vede in scena entrambi. Una strategia di marketing che inizia a ripetersi con una certa continuità e che sta portando i frutti sperati.

Nella giornata di ieri, Wanda ha indossato un completo bianco con una lunga sciarpa rossa, riportando su di sé i colori della bandiera turca. Icardi, invece, ha posato con un completo nero sportivo. “Appena arrivati in Turchia, subito tanto lavoro con le pubblicità in questa settimana”, ha ribadito la Nara, confermando di avere un agente sempre ricca di impegni, al di là della posizione geografica. In tal senso, la fama la precede, così come aiutano i quasi 17 milioni di follower presenti su Instagram.