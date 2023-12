Wanda Nara, la grande gioia dopo le lacrime: vince a Ballando con le stelle tra blackout e sorprese

Il blackout di Rai 1 non ha fermato la competizione e non ha distratto i concorrenti: trionfa Wanda Nara con percentuali bulgare grazie a La Rocca

24-12-2023 10:20

Simona Ventura e Wanda Nara come Coppi e Bartali. Termina così – tra baci e abbracci – una rivalità doc tra le due concorrenti di ‘Ballando con le stelle’ che era iniziata esattamente dieci puntate fa: dalla primissima uscita. La proclamazione del vincitore arriva all’ 1.37 di notte: sono i ‘PaqUanda’ i vincitori della 18esima edizione del talent show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. Percentuali bulgare – complice anche il televoto – per Wanda Nara e Pasquale la Rocca che trionfano con il 70% di preferenze contro il 30% per Simona Ventura e Samuel Peron. Ai telespettatori (29,2% e 3.849.000 spettatori, la finale più vista in termini di share dal 2011) non è bastato il blackout della prima emittente di stato per abbandonare la diretta della competizione che ha visto la moglie di Mauro Icardi festeggiare tra soprese, un urlo liberatorio finale e i complimenti di Roberto Sergio, l’ad della RAI.

Wanda Nara vince ‘Ballando con le Stelle’ con Pasquale La Rocca

Fino all’ultimo respiro. Il verdetto finale era chiaro dalla prima puntata: Simona Ventura contro Wanda Nara. Wanda contro Simona e così via. La showgirl argentina ha man mano conquistato parte del pubblico generalista italiano che era abituato a vederla con occhi diversi: con sospetto, rabbia, invidia, indignazione per una figura femminile che si imponeva nel mondo del calcio italiano (e sui social con foto seminude) come procuratrice di Mauro Icardi e che ogni settimana combinava ‘guai’ in diretta televisiva con le sue affermazioni deleterie per tutelare gli interessi di suo marito (ed assistito) ai tempi dell’Inter.

E forse in quel 70% di voti per Wanda Nara e Pasquale La Rocca c’era anche parte dei tifosi nerazzurri che si sarà ricreduto del suo percorso e della sua profondità d’animo: dai valori espressi per la famiglia alla lotta contro la leucemia. Ma per ‘Uanda’ in questo momento era solo una la priorità: ballare. Dal ricordo del nonno calabrese, morto dopo aver conosciuto il piccolo Benedicto appena nato, al Tango proposto da Wanda Nara tra lacrime di nostalgia e difficoltà emotive della finale.

Pasquale La Rocca prende in mano la finale e fa vincere Wanda

Per Pasquale La Rocca si tratta della seconda vittoria consecutiva nell’edizione italiana di ‘Ballando con le Stelle‘ dopo l’esordio dello scorso anno, quando aveva vinto in coppia con Luisella Costamagna. E si vede. Nel momento finale tra nervi tesi ed energia zero è stato lui a prendere per mano Wanda per coprire -con il suo carattere e forza- le difficoltà delle prestazioni e della stanchezza all’ultimo sprint. La scena è tutta sua tra esultanze contro Lorenzo Tano e segni di forza: noi ci siamo. Pugni alti al cielo, come a dire: la finale sarà nostra. Lotteremo fino all’ultimo.

Wanda Nara dopo la vittoria a Ballando Con Le Stelle ha caricato la coppa sul suo jet privato, diretto questa mattina in argentina, con l’aiuto dello staff aeroportuale per la grandezza e pesantezza.

Ballando con le stelle, salta la diretta su Rai 1 durante la finale

Da Ballando con le stelle a ballando al buio. Un imprevisto ha caratterizzato la finale: 19 minuti dopo la mezzanotte è saltato il segnale dall’auditorium di Ballando con le stelle e l’emissione tecnica della prima rete di stato da dovuto mandare in onda pubblicità a raffica, la promo del nuovo anno che verrà, la promo di Sanremo (che inizierà tra due mesi) e ‘Teche Teche Te‘ a copertura del buco di palinsesto. Milly Carlucci in diretta social a reti unificate per annunciare il disastro dei macchinari che erano saltati dopo aver da poco ringraziato tutto lo staff tecnico di ‘Ballando’ in diretta tv. Anche Alberto Matano, il principe del tesoretto, ha utilizzato i suoi social per andare in diretta e avvisare il pubblico.

Sarà stata la presenza dell’amministratore delegato Roberto Sergio a far tornare tutto come prima (dopo 10 minuti tra schermo a nero e promo che saltavano e poi riprendevano in attesa del collegamento con l’auditorium) mettendo fiato sul collo a dipendenti e collaboratori del format?

Il pubblico da casa promuove Wanda Nara e Simona Ventura

Per i social hanno vinto sia Wanda che Simona. “Brave entrambe, ottimo esempio di competitività. Al prossimo anno”. E poi c’è chi aggiunge: “Ho visto il tango di Wanda Nara a Ballando Con Le Stelle. Che dire… tra il sottofondo di Carlos Gardel, l’Avenida 9 de Julio a Buenos Aires e lei magistrale è stato tutto perfetto. Per il pubblico è troppo il divario del 70 e 30%: “Sicuramente, Wanda è stata perfetta, ma il divario di %, 70 e 30, è troppo: “Simona Ventura è stata lasciata da Samuel a ballare da sola spessissimo, Wanda era sempre “attaccata” a Pasquale. Detto questo, le migliori fin da subito.”

C’è anche chi ringrazia la Rai per l’entusiasmante finale: “Sono rimasto attaccato al televisore fino alla fine, nonostante sia una trasmissione di target femminile, per la qualità dei balli e l’intensità della finale. Nonostante il blackout dei dieci minuti, ne è valsa la pena. GRAZIE RAI“.