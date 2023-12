Wanda Nara, colpo di scena durante lo show a Ballando: poi la confessione sulla leucemia

Sabato speciale per Wanda Nara: l'argentina è tra le finaliste di Ballando con le Stelle. Poi la sorpresa sul palco dopo la rivelazione sulla malattia

17-12-2023 09:33

È stato un sabato speciale per Wanda Nara. E non solo perché ha raggiunto la finale di Ballando con le Stelle. L’argentina ha raccontato il dramma della leucemia, prima di ricevere una graditissima ‘carrambata’: l’attivo sul palco di Mauro Icardi, accompagnato dai suoi figli.

Wanda Nara e la leucemia: come ha scoperto di averla

Ormai non è più un tabù per Wanda. Protagonista assoluta del saturday night di Rai 1, la showgirl ha rivissuto gli attimi terribili in cui ha appreso di essere malata di leucemia: “Avevo in programma di venire in Italia con la famiglia, ma l’11 luglio ho fatto un prelievo ed è uscito qualcosa di strano. Mauro mi ha portato in ospedale, ho fatto una tac e nessuno mi diceva niente. Poi lì ho acceso la tv e parlavano di Wanda con la leucemia. Nessuno mi diceva niente. I miei figli lo hanno scoperto su internet. Tutti sappiamo che un giorno non ci saremo più, ma il mio giorno è scritto prima”.

Colpo di scena a Ballando con le Stelle: arriva Icardi con i figli

Un blitz in piena regola, approfittando della sospensione del campionato turco. Mauro Icardi fa scalo sul palco del programma condotto da Milly Carlucci insieme ai suoi figli per la più dolce delle sorprese. “È stata un’idea dell’ultimo momento, perché sappiamo quanto sia importante per Wanda questa esperienza. Volevamo essere al suo fianco e darle il nostro sostegno: ci piace vederla felice” ha detto l’attaccante del Galatasaray ex Inter e Sampdoria. Quando gli viene ricordato che la moglie lo aveva definito un “super papà”, Maurito risponde così: “Faccio ciò che posso. Lei era conosciuta per essere mia moglie, ma in realtà sono io suo marito”.

Wanda Nara in finale: ecco quali coppie insidiano l’argentina

Fin dalla prima puntata la procuratrice sportiva sudamericana ha dimostrato di essere tra le candidate al successo. Ieri si sono concluse le semifinali, che hanno decretato quali coppie si contenderanno il trionfo finale. Oltre a Wanda Nara e Pasquale La Rocca, hanno raggiunto l’ultimo e ambito step Simona Ventura e Samuel Peron, Sara Croce e Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Rosanna Lambertucci e Simone Casula.