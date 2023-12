Wanda Nara, i pregiudizi di Pasquale La Rocca, l'incontro con Icardi e la semifinale di Ballando

Wanda Nara punta alla finale di Ballando, mentre Pasquale La Rocca incontra Mauro Icardi in Turchia, superando i pregiudizi sulla showgirl argentina

15-12-2023 14:00

In attesa che Mauro Icardi riprenda a giocare nel massimo campionato turco, dopo la sospensione imposta dalla Federazione, Wanda Nara continua ad allenarsi a Roma per preparare al meglio la semifinale di Ballando con le Stelle. La ballerina argentina, insieme a Pasquale La Rocca, non ha nessuna intenzione di mollare. Una gara che ha rappresentato una sorta di rivincita per la modella sudamericana, dinanzi allo scetticismo dei telespettatori italiani e del suo partner.

Wanda Nara e i miglioramenti in vista della semifinale di Ballando

Wanda Nara si avvicina alla vittoria di Ballando con le Stelle 2023. È corsa a due con la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron. Non c’è sosta per la moglie di Mauro Icardi, che continua a raccontarsi attraverso le Instagram Stories, in compagnia di Pasquale La Rocca, ballerino che sta guidando la coppia con personalità e professionalità.

Botta e risposta con i fan per Wanda, che non ha nascosto un pizzico di malinconia per un percorso che sta per giungere ai titoli di coda. Momenti indimenticabili, giornate estenuanti e ricche di sofferenze e soddisfazioni.

“Ogni passo, ogni video è un ricordo bellissimo. Siamo quasi alla fine – ha ribadito la Nara sui social –. Mi sono allenata anche in garage, tra le biciclette dei bambini, ovunque. Dove troviamo un posto, mi alleno. Lo sforzo è tanto ma ci fa piacere sapere che vi piace il nostro lavoro”, ha scritto Wanda, “costretta” a tornare un giorno in Turchia per il compleanno della figlia Isabella.

I pregiudizi di Pasquale La Rocca su Wanda

Al pari di decine di spettatori italiani, anche Pasquale La Rocca è partito con qualche pregiudizio su Wanda Nara, trovandosi di fronte una donna dal carattere forte, ma reduce dalla battaglia contro la leucemia. Sui social, l’influencer argentina può apparire come una persona snob, piena di sé e povera di contenuti, ma una copertina non può rappresentare un intero libro.

Lo sa bene il professionista partenopeo, che sta facendo strada insieme alla 36enne sudamericana, con la quale si è instaurato un rapporto davvero speciale nel corso di queste settimane.

Quando mi hanno comunicato che avrei ballato con Wanda sono partito con un po’ di pregiudizi – ha ammesso La Rocca -. All’inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai giornali. Invece Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto fare conoscere tutta la sua famiglia.

L’incontro tra Mauro Icardi e Pasquale La Rocca

In occasione del compleanno della piccola Isabella, una delle figlie di Mauro Icardi e Wanda Nara, Pasquale La Rocca ha accettato l’invito della showgirl argentina, viaggiando direzione Istanbul. Alla vigilia di una semifinale, non c’è neanche un secondo da perdere. Il lavoro è tanto e le coreografie da preparare si fanno sempre più complicate per coloro che puntano al successo.

L’occasione per conoscere meglio Wanda e la sua quotidianità. Un soggiorno che ha consentito al ballerino napoletano di scambiare due chiacchiere anche con il centravanti del Galatasaray, apparso disponibile sin dal primo momento.

Per qualche giorno sono stato immerso nel suo mondo. Icardi mi ha colpito per la sua umiltà: sono una bella famiglia e intanto ne abbiamo approfittato per allenarci nei balli.

Umiltà, spirito di sacrificio e consapevolezza. Qualità che Pasquale La Rocca e Wanda Nara dovranno portare in pista domani, a partire dalle ore 21.00, a Ballando con le Stelle.