Wanda si allena per la prossima puntata di Ballando con le Stelle, mentre Mauro Icardi le ha fatto una proposta choc.

A pochi giorni dalla sua nuova apparizione a Ballando con le Stelle, Wanda Nara continua ad allenarsi in pista e in sala, insieme al suo partner Pasquale La Rocca. Complice la sosta dedicata alle nazionali, Mauro Icardi ha avuto modo di seguire sua moglie in Italia, per starle vicino in un momento cruciale della competizione e della sua vita, sempre condizionata dalla battaglia contro la leucemia. Una rivelazione choc su Icardi, però, potrebbe cambiare i piani della coppia.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: il programma e come procedono gli allenamenti

Sull’asse Roma-Istanbul, Wanda Nara vive la sua vita in modo assolutamente regolare, rispettando un calendario fitto di impegni lavorativi, senza dimenticare gli affetti e le responsabilità che comporta avere una famiglia. Quattro dei suoi cinque figli, infatti, frequentano la città di Istanbul e stanno costruendo una nuova quotidianità, con una madre che attualmente può essere in Turchia soltanto un paio di giorni a settimana.

Il sabato ballo, all’una di notte della domenica mi metto in viaggio per Istanbul, – ha ribadito Wanda a Golssip – sto con i miei figli e Mauro fino al martedì e il mercoledì sono già di nuovo in Italia a provare per lo spettacolo successivo. È un ritmo estenuante, soprattutto per me che non sono una ballerina professionista, ma mi piace molto. La cosa più difficile per me è la richiesta di imparare la coreografia in 4 giorni ma, per ora, me la cavo bene dai.

Sui canali social di Ballando con le Stelle, intanto, prime testimonianze delle prove in pista con Pasquale La Rocca, partner che sta trascinando l’ex conduttrice di Master Chef Argentina. Sorrisi e un pizzico di stanchezza nelle immagini pubblicate da Milly Carlucci, ma anche grande consapevolezza della propria forza. Wanda, del resto, non ha mai messo a repentaglio la sua salute accettando la sfida di Ballando.

Non avrei mai accettato di partecipare a Ballando con le Stelle senza il consenso del medico che mi ha in cura. Sono in cura con farmaci, ho controlli settimanali e un rigoroso follow-up in ogni città in cui vivo: Roma, Istanbul o Buenos Aires. Oggi sto bene, sono tutta intera. Non voglio sembrare arrogante o fingere di averla superata, anche perché all'inizio è stato un colpo così forte che sono rimasta paralizzata.

Wanda Nara e la rivelazione choc su Icardi

Nel corso della lunga intervista concessa a Golssip, sito che richiama la Gazzetta dello Sport, Wanda Nara ha parlato anche della sua vita privata e dell’attuale rapporto con Mauro Icardi, che ha persino aiutato la moglie durante un servizio fotografico realizzato per la rivista “Gente”. Il video pubblicato sui social dalla Nara ha scatenato reazioni contrastanti: dall’amore per la coppia all’ironia sull’ex bomber di Inter e PSG, accusato di eccessivo “servilismo” nei confronti della compagna.

La rivelazione choc, però, è un’altra. E riguarda un possibile “secondo matrimonio” a 10 anni di distanza dalle prime nozze, su proposta dello stesso Mauro Icardi, follemente innamorato della sua Wanda.

La malattia non ci ha riavvicinato, ci amavamo già e non c’era bisogno di questo per confermarlo. Mauro mi ha addirittura chiesto di sposarlo di nuovo, dopo 10 anni insieme! Non abbiamo ancora definito nulla, ma è stato bello ricevere la sua proposta. Non so ancora se sarà in Argentina, ma giuro che non abbiamo nemmeno avuto il tempo di sederci per organizzarlo, ma tutti i nostri cari sono lì, quindi do per scontato che sarà in Argentina.

Dall’Argentina: Carmen Barbieri e la stima per Wanda

I media argentini continuano a monitorare la situazione di Wanda Nara e le sue prestazioni a Ballando con le Stelle, consapevoli della presenza di una malattia non certo facile da affrontare. Solo all’alba della partecipazione al programma Rai, la modella sudamericana ha deciso di uscire alla scoperto e raccontare tutto, nella speranza di essere un esempio per coloro che lottano contro lo stesso male.

Sin dal mese di giugno, quando fu ricoverata in clinica per controlli ed esami specifici, Wanda ha cercato di dribblare le voci e le indiscrezioni che si rincorrevano sul suo stato di salute. Quasi impossibile, essendo un personaggio pubblico con quasi 17 milioni di follower su Instagram (e non solo). Contestualmente, c’è chi ha apprezzato le tempistiche rispettate dalla Nara: l’artista Carmen Barbieri, per esempio, ha commentato questa scelta durante la trasmissione argentina Mañanísima.

Ognuno ha il suo tempo per raccontarsi, anche se sono personaggi mediatici. Faccio un esempio, ammiro molto anche questa donna, Wanda, perché si è presa del tempo, voleva comunicare il problema che aveva alla sua famiglia. La sua malattia, il cancro, la leucemia. Ma si è presa del tempo. Non è mai stata debole, devi essere in quel corpo quando scopri di averla. Posso capirla perché mio marito l’ho avuto diverse volte e lo ha superato.

