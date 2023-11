Wanda Nara debutta da cantante con un brano choc: testo e significato

Il nuovo singolo di Wanda a pochi giorni dalla 4a esibizione a Ballando con le Stelle: la vita della modella si arricchisce di un nuovo capitolo

10-11-2023 11:29

Wanda Nara continua a rispondere alla leucemia con positività e tante novità. La modella argentina, infatti, ha pubblicato in settimana la sua prima canzone, “Bad Bitch“, a pochi giorni dalla quarta esibizione sulla pista di Ballando con le Stelle, programma che la moglie di Mauro Icardi sta letteralmente dominando. Riflettori puntati sul testo e sul videoclip del nuovo singolo di Wanda, mai banale in ciò che fa.

La canzone di Wanda Nara: testo e significato di “Bad Bitch”

“Bad Bitch” è senza dubbio un brano provocatorio, che riassume parte degli eventi che hanno visto Wanda Nara protagonista nel recente passato, dal punto di vista sentimentale. Dalla temporanea separazione con Mauro Icardi alla presunta relazione con il rapper L-Gante, passando per la lussuosa vita sull’asse Roma-Istanbul e la possibilità di avere tutti a disposizione.

“Ottengo sempre tutto ciò che voglio. Mi è piaciuto, sembra sincero. Lo vedo e lo voglio. Lo voglio e lo ho”, così Wanda nel testo e nel videoclip che la raffigura come una donna dominatrice, pronta a controllare la gente intorno a sé, tra gioielli, vestiti e borse costosissime.

Il titolo della canzone, la cui traduzione letterale è “cattiva str**za, è stato scelto per il suo essere provocatorio, musicale, immediato ed internazionale. Il singolo, infatti, è venuto fuori grazie alla collaborazione con DJ Negro Dub ed è stato prodotto da Maxi El Brother: è un pezzo elettronico con sfumature house che sta già scalando le classifiche e presto risentiremo all’interno delle discoteche di mezza Europa.

Wanda a Ballando con le Stelle

Wanda Nara tornerà ad esibirsi sabato sera a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai Uno sin dallo scorso 21 ottobre. Dopo l’ultima straordinaria prova, che ha raccolto apprezzamenti su tutti i fronti, la Nara è volata immediatamente ad Istanbul per riabbracciare Icardi e quattro dei suoi cinque figli, con i quali ha trascorso un paio di giorni caratterizzati da momenti di relax e spazi dedicati a sponsor e pubblicità.

Rientrata in Italia, a Roma, Wanda ha ripreso ad allenarsi con Pasquale La Rocca, professionista che sta guidando la 36enne argentina verso la vittoria finale. Dalla rumba al paso doble, sempre con ambizione, entusiasmo e voglia di vincere. In questo, sembra ricordare proprio Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray che ha fatto grandi cose con Inter e Paris Saint-Germain.

La reazione di Wanda Nara alla malattia

C’è un dato di fatto. Wanda Nara sta rispondendo con estrema positività alla malattia, anche dopo le lacrime che hanno accompagnato la sua prima intervista per Ballando con le Stelle. In tale occasione, l’ex conduttrice di Master Chef Argentina ha ammesso di essere chiamata a combattere la leucemia, scoperta a cavallo tra giugno e luglio.

Superata un’estate difficile, vissuta in Argentina con Icardi e tutti i suoi cari, Wanda è tornata in Europa per accompagnare il marito nella sua seconda parentesi con la maglia del Galatasaray. Una volta ad Istanbul, la modella sudamericana ha scelto di accettare la sfida messa sul piatto da Milly Carlucci e dagli autori di Ballando con le Stelle, per lanciare un segnale positivo e rappresentare un esempio per chi combatte la sua stessa battaglia.