Wanda Nara, la performance di Ballando con le Stelle, votazione e commenti social

Wanda Nara stupisce tutti a Ballando con le Stelle e poi lascia Roma: i complimenti della giuria e la polemica social con Selvaggia Lucarelli

05-11-2023 13:12

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Wanda Nara domina Ballando con le Stelle. Accompagnata da un professionista del calibro di Pasquale La Rocca, la moglie di Mauro Icardi ha stupito tutti con il suo paso doble, incantando il pubblico e la giuria guidata da Milly Carlucci, conduttrice del programma in onda ogni sabato sera su Rai Uno.

Wanda Nara, passo a due perfetto: votazione e standing ovation

È una Wanda straordinaria quella che si è esibita nella serata di ieri sulla pista di Ballando con le Stelle, kermesse iniziata lo scorso 21 ottobre. Passo a due fantastico della Nara, insieme al 34enne napoletano Pasquale La Rocca: standing ovation del pubblico in studio, utenti social in visibilio e giuria entusiasta per la meravigliosa esibizione.

Vestita di nero, con dettagli rossi a ricordare una ballerina di flamenco, Wanda si è guadagnata ben tre 10, con Zazzaroni e Mariotto innamorati del tandem Nara-La Rocca. Il 9 della Smith, storica presidente di giuria, e il 7 di Selvaggia Lucarelli, che ha fatto discutere non poco alla fine della puntata.

Wanda, nonostante la leucemia, sta facendo vedere grandissime cose sul palcoscenico di Rai Uno, andando oltre le difficoltà e dimostrando di poter fare sport regolarmente, senza interrompere la cura assegnatale dall’équipe medica che la segue quotidianamente a distanza.

I commenti social dopo l’esibizione di Wanda Nara

Tante le interazioni registrate sui canali social ufficiali di Wanda Nara e di Ballando con le Stelle, che ha pubblicato più di un post in collaborazione con il profilo della modella sudamericana e del partner Pasquale La Rocca. Fan letteralmente impazziti per l’esibizione di Wanda, che ha davvero impressionato con il suo paso doble, per tecnica, sensualità e affinità con il compagno di viaggio.

“Bravissima”, “Hai già vinto”, “Wanda e Pasquale giocano un altro campionato”, sono solo alcuni dei commenti che hanno fatto il giro del web, con particolare riferimento all’account Instagram della Nara. E poi, ancora:

È talmente perfetta che devono inventarsi polemiche inutili perché altrimenti non avrebbero niente da dire.

Un commento che fa riferimento al giudizio di Selvaggia Lucarelli, l’unica della giuria a dare un voto inferiore al 9. L’opinionista, originaria di Civitavecchia, è finita subito nel mirino dei follower di Wanda, che non hanno di certo apprezzato quanto detto al termine della performance. La Nara, al pari di Pasquale La Rocca, è stata accusata di presunzione e di eccessiva convinzione.

Wanda torna da Icardi in Turchia: “Ciao Roma!”

Archiviata l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Wanda Nara ha salutato tutti e ha deciso di rientrare immediatamente in Turchia, con un volo privato diretto a Istanbul. Lì è attesa da quattro dei suoi cinque figli, considerando che Valentino è impegnato a Buenos Aires con le giovanili del River Plate, e da Mauro Icardi, marito dell’ex conduttrice di Master Chef Argentina, che venerdì scorso ha vinto 2-1 contro il Kasimpasa. È sempre in testa al massimo campionato turco.

Così Wanda Nara nelle sue Instagram Stories, prima del rientro in Turchia. Una nuova vita sull’asse Istanbul-Roma.