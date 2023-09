Wanda Nara rompe il silenzio dopo la foto del figlio Valentino sui social

Le condizioni del figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez oggi: Valentino è stato ricoverato in ospedale ma non è niente di grave: la showgirl rivela tutto

15-09-2023 10:19

Wanda Nara, alle prese con la malattia e la quotidianità in Turchia, continua a rispondere a domande interessanti di curiosi e fan attraverso il suo account Instagram ufficiale. Al centro del dibattito con i suoi follower, le condizioni del figlio Valentino, il più grande dei tre ragazzi avuti nel corso del precedente matrimonio con Maxi Lopez, attualmente in Argentina in compagnia della nonna e del padre.

Come sta il figlio di Wanda Nara dopo il ricovero in ospedale

A preoccupare i milioni di follower presenti sul profilo di Wanda, una foto diffusa pochi giorni fa dalla sorella minore della conduttrice di Master Chef Argentina, Zaira Nara, che nelle Instagram Stories abbracciava suo nipote Valentino su un letto di ospedale. Il giovane, frutto dell’amore tra la modella sudamericana e l’ex marito Maxi Lopez, evidenziava un’importante fasciatura alla mano destra, all’altezza del polso.

Al momento, non ci sono notizie riguardo una possibile malattia. Dopo il ricovero, si sono rincorse voci ed indiscrezioni a proposito delle condizioni dell’adolescente, che appaiono stabili nonostante tale scatto abbia destato ansia e preoccupazione.

“Te amo bomber”, il messaggio social della zia dedicato a Valentino, già protagonista nelle giovanili del River Plate, club in cui è cresciuto ed esploso il papà. Nel cassetto, il sogno di emulare le gesta di un attaccante come Maxi Lopez e, magari, trovare fortuna in Europa, per avvicinarsi al resto del nucleo familiare, oggi stabilmente ad Istanbul al fianco di Mauro Icardi.

Wanda Nara risponde a un fan: “Mio figlio Valentino sta bene”

Coinvolgendo i suoi fan con il canonico box di domande nelle storie del proprio account Instagram, Wanda ha acceso la curiosità di milioni di follower, fra complimenti, vita quotidiana, nuovi progetti e aggiornamenti sullo stato di salute del figlio Valentino. Uno dei seguaci, infatti, ha spinto la Nara a rispondere a proposito del rapporto a distanza con il ragazzo, fotografato in ospedale dalla zia Zaira.

“Sta bene, è felice”, ha subito rivelato la mamma, tranquillizzando il popolo del web, pubblicando persino uno scatto insieme a lui, fatto nel corso dell’estate vissuta a Buenos Aires anche a causa della malattia della stessa Wanda.

I figli in Turchia e la distanza da Valentino: Wanda al fianco di Icardi

Quattro dei cinque figli di Wanda Nara continuano a vivere con la loro mamma ad Istanbul, in attesa di ritrovare anche il più grande dei tre maschietti, Valentino, attualmente in Sudamerica con papà Maxi Lopez per inseguire il suo sogno di diventare un calciatore. Wanda ha scelto di seguire Mauro Icardi in Turchia, per accompagnarlo nella seconda parentesi a tinte giallorosse: un campionato da vincere con il Galatasaray per l’ex bomber di PSG ed Inter, impegnato domani in campionato alle ore 19.00.

Poi, sarà il momento dell’esordio in Champions League, con i turchi inseriti in un girone particolarmente difficile, composto da Bayern Monaco, Manchester United e Copenaghen. L’obiettivo è centrare almeno la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2023-24, considerando la differenza tecnica con bavaresi e Red Devils.