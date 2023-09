Wanda Nara ritrova il sorriso grazie ai figli, sabato gioca Icardi

Nuove soddisfazioni per Wanda Nara, mamma che ha potuto apprezzare le evoluzioni delle sue figlie durante un corso di ginnastica organizzato a Istanbul.

14-09-2023 11:58

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

In un momento non certo facile per la sua vita, tra la malattia e gli attacchi social ricevuti in queste settimane, Wanda Nara ritrova il sorriso grazie ai figli. Accompagnata in Turchia da Francesca ed Isabella, frutto dell’amore con Mauro Icardi, e dai più grandi Benedicto e Costantino, avuti nel corso del precedente matrimonio con Maxi Lopez, la modella argentina ha raccolto nuove soddisfazioni.

Le figlie di Wanda Nara sorprendono tutti al corso di ginnastica

Wanda Nara, in attesa di capire come affrontare la seconda fase del percorso riabilitativo, si gode i suoi figli in Turchia, ad Istanbul, dove continua a vivere la quotidianità con apparente serenità. Tornata in Europa per seguire Mauro Icardi nella seconda parentesi al Galatasaray, la conduttrice di Master Chef Argentina ha avuto modo di legarsi ulteriormente alle figlie più piccole e ai suoi ragazzi, più grandi e con ben altri interessi.

In questi giorni, hanno sorpreso davvero tutti le immagini pubblicate sui social da Wanda, a proposito del nuovo corso di danza e ginnastica ritmica a cui si sono iscritte Francesca ed Isabella: le due bimbe hanno dimostrato una straordinaria capacità di adattamento all’attività sportiva, sfoggiando qualità che hanno lasciato a bocca aperta persino l’insegnante presente. Tanti i messaggi al miele arrivati sul profilo ufficiale della Nara, che non ha perso l’occasione di documentare il tutto con il telefonino.

Dall’Argentina un bellissimo messaggio per il figlio di Wanda Nara

Dall’altra parte del mondo, intanto, Valentino continua a studiare e a lavorare per diventare un calciatore, militando nelle giovanili del River Plate. Il figlio di Maxi Lopez e Wanda Nara gioca a calcio sotto la lente d’ingrandimento del padre, senza tralasciare la scuola e gli impegni che caratterizzano la sua quotidianità: arrivano complimenti e splendidi attestati di stima direttamente dall’Argentina, dove l’insegnante che segue il ragazzo ha deciso di scrivere ai genitori.

Ho parlato con il padre e gli ho raccontato quello che stiamo facendo – ha detto la Prof via Whatsapp a Wanda -. È un ragazzo meraviglioso, rispettoso, responsabile e molto maturo. Lo vedo che è contento, lui è speciale.

Sabato in campo Icardi: Wanda Nara ci sarà

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, che ha permesso a Mauro Icardi di riposare e di lavorare sotto il profilo atletico, tornerà in campo anche il Galatasaray. Sabato, infatti, i giallorossi ospiteranno alle ore 19.00 il Samsunspor, squadra senza dubbio alla portata dei padroni di casa, che puntano ad agganciare sin da subito i rivali del Fenerbahce, attualmente in testa alla classifica.

Dopo un’estate turbolenta, trascorsa al fianco della sua Wanda per via della malattia, l’ex bomber di Inter e PSG ha accantonato l’idea di tornare a giocare in Argentina e ha scelto di sposare in maniera definitiva il progetto tecnico della squadra di Istanbul, sottoscrivendo un contratto triennale a cifre importanti. Sabato ci sarà anche Wanda Nara, nel box a lei riservato in tribuna centrale, per sostenere il centravanti dell’ambizioso Galatasaray, prossimo a dividersi tra campionato nazionale e Champions League.