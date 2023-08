Wanda Nara si sta curando in Turchia: la risposta ai fan su Instagram

Wanda Nara esce allo scoperto su Instagram: la risposta social ai fan e gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute da parte della seguitissima showgirl argentina.

23-08-2023 11:20

Wanda Nara sempre nel mirino dei media argentini e sotto la lente di ingrandimento dei fan che popolano i suoi profili social nel corso delle giornate. C’è grande interesse per le condizioni di salute della conduttrice di Master Chef, oggi in Turchia al fianco di Mauro Icardi, già a segno qualche giorno fa nel turno preliminare di Champions League con la maglia del Galatasaray. Le cure e il percorso riabilitativo di Wanda Nara sono già iniziati ad Istanbul, in attesa di un nuovo trasferimento in Argentina.

Wanda Nara, cure e trattamenti in Turchia: la risposta social ai Fan

Wanda Nara continua a vivere con apparente serenità la sua seconda parentesi nella città di Istanbul, dopo aver deciso di seguire Mauro Icardi in Turchia, all’indomani del trasferimento dell’ex Inter a titolo definitivo al Galatasaray. Prosegue anche il percorso riabilitativo della nota showgirl, circondata dall’amore dei figli e di suo marito: non potendo rientrare immediatamente in Argentina, Wanda ha già iniziato a curarsi in terra turca, seguita da un’infermiera personale e da un’importante équipe medica.

La conferma arriva proprio dai profili social della modella sudamericana, che ha aperto un box di domande dedicato ai suoi follower nelle Instagram Stories. Tantissime, ovviamente, le domande arrivate alla Nara, che ha fatto chiarezza sulle attuali condizioni di salute e sui trattamenti ricevuti in questi giorni.

Allegando una foto che ritrae un’infermiera farle un’iniezione, prima di apporre una garza sulla parte interessata, Wanda ha risposto così ai suoi fan:

Siamo in buona salute, io continuo a seguire le cure. A poco a poco e con l’amore di tutti quelli che mi vogliono bene, andiamo avanti.

La casa di Wanda Nara in Turchia

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a vivere in una splendida casa nei pressi di Istanbul, città in cui il centravanti argentino è diventato un autentico idolo della tifoseria del Galatasaray. La procuratrice della punta ex PSG, però, ha manifestato sui social la volontà di arredare ulteriormente l’abitazione, che vanta persino un’ampia piscina in cui la modella si lascia quotidianamente ritrarre in compagnia del marito e dei figli presenti in Turchia.

Proprio Icardi, del resto, sta aiutando la moglie ad arricchire con nuovi dettagli e nuovi mobili il soggiorno dell’appartamento: simpatiche le foto pubblicate da Wanda sui social, con l’attaccante impegnato a montare più cose contemporaneamente, da bravo “falegname” di casa.

Il messaggio di Natalia Oreiro per Wanda Nara

Tra le tante persone che hanno mostrato massima vicinanza e solidarietà a Wanda Nara, dopo la notizia della malattia, c’è anche Natalia Oreiro, attrice e cantante uruguaiana che conosce benissimo la conduttrice di Master Chef Argentina. Queste le sue parole ai microfoni di Implacables:

Le ho mandato un messaggio per augurarle il meglio e farle sapere che può sempre contare su di me. Abbiamo lavorato insieme e per me è una persona incredibile con una luce speciale.

La Oreiro ha poi aggiunto, con grande fiducia: