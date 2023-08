Wanda Nara, la paura per la malattia e la scelta di seguire Icardi in Turchia

Wanda Nara sembra pronta a cominciare una nuova vita a Istanbul: ha deciso di seguire Mauro Icardi nella sua seconda stagione al Galatasaray ignorando le proteste dei genitori

09-08-2023 12:10

Lo stato di salute di Wanda Nara e il suo percorso riabilitativo continuano ad essere temi centrali per i media argentini, pronti ad aggiornare continuamente il pubblico sudamericano sulle condizioni della nota showgirl, nonché moglie di Mauro Icardi. Wanda ha scelto di seguire l’ex bomber dell’Inter, ritrovando Istanbul e la Turchia, nonostante il mancato benestare dei genitori. Le paure, l’ansia e le problematiche figlie della presunta leucemia, sono state raccontate dalla modella nel corso di un’intervista a Telefe.

Le paure di Wanda Nara: intervista ai media argentini

Dopo essere tornata nelle case dei telespettatori grazie alla finalissima di Master Chef Argentina, Wanda Nara ha concesso un’emozionante intervista ai microfoni di Telefe Noticias, emittente che ha trasmesso tutte le puntate del famosissimo reality di cucina. Dalle preoccupazioni per l’esito degli esami strumentali effettuati nelle scorse settimane alle cattiverie apparse sui suoi canali social ufficiali, tra scetticismo e giudizi: Wanda, in compagnia dei conduttori Cristina Pérez e Rodolfo Barili, ha provato a chiarire l’attuale stato d’animo.

È stato uno shock. La prima cosa che mi hanno detto è: “Non puoi salire su un aereo”. Ed è stato uno shock per tutta la famiglia. È stato tutto così improvviso. Fatico a parlarne. Ci sono momenti in cui le persone ti giudicano, che pensano che non sia reale se ne parli o che non sia così grave. Quando sarò più forte o mi sentirò in grado di dirlo, lo farò. Mi sarebbe piaciuto che andasse diversamente. Queste sono le regole del gioco e le accetto.

In queste parole, tutta l’amarezza per il cinismo di alcuni haters e la voglia di riemergere dopo un periodo complicato, pur rispettando tempi e modi, senza andare a intaccare ulteriormente la privacy della sua famiglia.

Perché Wanda Nara non ha denunciato il giornalista che ha diffuso la notizia della malattia

Il primo a diffondere la notizia della malattia di Wanda Nara fu Jorge Lanata, noto giornalista argentino, conduttore di una trasmissione radiofonica molto seguita in Sudamerica. Nella pagina dedicata all’attualità e al gossip, seguendo le sue fonti, rilevò a tutti l’esito dei test medici a cui si era sottoposta la compagna di Mauro Icardi pochi giorni prima, provocando un autentico terremoto mediatico e mettendo la stessa Wanda in una posizione scomoda rispetto alla sua famiglia.

Quando mi hanno chiesto se avevo intenzione di denunciare la persona che l’ha fatta trapelare, ho detto di no – ha precisato la Nara -. Non giudicherò nessuno perché ovviamente ho lavorato in questo ambiente sin da quando ero molto giovane e la stampa fine che non ci piace è quella.

E poi, con grande lucidità e un pizzico di rabbia, ha aggiunto…

Può succedere che ci siano cose che non si vogliono far uscire e ci sono momenti in cui le celebrità pubblicano cose per promuoversi. Così come mi hanno accompagnato nei momenti belli, molti giornalisti mi accompagnano anche nel privato. E no, non ho niente da dire. Ovviamente mi ha scosso, perché in un momento in cui non sapevo cosa avevo, dovevo uscire allo scoperto e spiegare. E soprattutto ascoltare chi dice: “lo dice lei”. Le persone che mi conoscono sanno che non giocherei mai con una cosa del genere. Non giocherei mai con un problema di salute.

A causa delle indiscrezioni diffuse da Lanata, Wanda ha rischiato di rovinare il rapporto con i suoi figli più grandi, frutto del matrimonio con Maxi Lopez.

I miei figli andavano a scuola in Argentina e sono state poste loro delle domande. Quindi ho dovuto sedermi e parlare con loro quando avrei potuto aspettare ancora un po’. Dovevo farlo prima, ma queste sono le regole del gioco e ogni giornalista si comporta come può o come meglio crede. Non ho nulla da rimproverare a nessuno. Io sono sempre una che parla con i miei figli, per raccontargli tutto. È stato difficile perché mi facevano delle domande e io non avevo le risposte. Ma allo stesso tempo dovevo dirglielo perché se ne parlava ovunque.

Condizioni e sintomi di Wanda Nara: tornerà a curarsi in Argentina

Nel corso della lunga intervista concessa a Telefe, Wanda Nara ha rivelato anche parte dei sintomi che l’hanno spinta ad approfondire una situazione apparentemente innocua, attraverso tutti gli esami del caso. Da una comune debolezza a uno strano mal di pancia dopo una lunga giornata di lavoro.

Sono stata in piedi per molte ore, lavorando, e ho detto: “Sono stata bene per quattordici ore e poi ho ho sentito fastidio alla pancia… Pensavo fosse perchémangiavo di nascosto dagli chef a Master Chef, ma non era così. Vorrei poterne parlare più avanti e aiutare qualcuno che ne ha bisogno, che ha i dubbi e le paure che ho vissuto io e continuo ad avere. Condividerlo con altri e poter aiutare, più avanti lo farò.

Intanto, nonostante sia tornata stabilmente in Turchia con Mauro Icardi, Wanda ha scelto di recarsi abitualmente in Argentina per proseguire il suo percorso riabilitativo presso il Fundaleu, centro specializzato fondato nel 1956 dal Dr. Alfredo Pavlovsky. Una decisione che farà senza dubbio piacere ai genitori della modella, mai particolarmente convinti della sua relazione con l’ex centravanti di PSG e Inter.