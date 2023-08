Wanda Nara, la decisione di curarsi in Turchia scatena la rabbia di Maxi Lopez

L'ex marito di Wanda Nara, Maxi Lopez, non ha preso bene la decisione della showgirl di curarsi in Turchia: la sua reazione non è passata inosservata

02-08-2023 11:08

Le condizioni di salute di Wanda Nara hanno scosso l’Argentina e non solo. La showgirl e moglie di Mauro Icardi ha svelato al giornalista Angel de Brito alcuni aggiornamenti sulla sua malattia: “All’inizio sono arrivate le infermiere piangendo e mi hanno abbracciato. E ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. In quel momento sono andata nel panico perché non sapevo cosa mi stesse succedendo. Ho fatto piangere tutti i bambini mentre tutti parlavano nei media. La mia famiglia, distrutta. Mauro voleva abbandonare il calcio. Zaira è tornata dalle vacanze. Mia madre sdraiata sul pavimento. Mi sentivo come se tutto stesse cadendo. E sono diventata forte in modo che tutti sentissero che stavo bene, ma tutto è andato a pezzi”.

Wanda Nara, le cure in Turchia e la lite con Maxi Lopez

L’argentina nei giorni scorsi ha seguito Mauro Icardi in Turchia insieme al resto della sua famiglia, tranne il figlio Valentino che gioca al River. La showgirl è volata a Istanbul con l’ex attaccante dell’Inter, che ha firmato un nuovo contratto con il Galatasaray.

La loro accoglienza è stata da Re e Regina. Un tappeto rosso steso dai tifosi dopo in numerosi gol dell’attaccante che nella scorsa stagione hanno portato alla conquista della Superlig. La decisione di Wanda Nara però non è piaciuta a Maxi Lopez, come riportato da La Nation. L’ex marito le era stato vicino in Sudamerica, mettendo da parte astio e rancore in questo momento molto delicato. La “pace” però sarebbe terminata dopo la scelta dell’ex moglie di non curarsi in patria e di ritornare in Europa.

La reazione di Maxi Lopez

In un mondo sempre più social, la reazione di Maxi Lopez non poteva che seguire questa onda. L’ex giocatore ha smesso di seguire Wanda Nara su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato ai media locali che si occupano di gossip.

L’argentino ora ha una nuova vita e una nuova compagna: Daniela Christiansson. Dalla loro relazione è nato anche un figlio, che adesso ha 4 mesi. Tra i tanti messaggi degli utenti sotto i post della modella, ne emerge uno abbastanza diretto: “Come stai bene Maxi. Meno male che hai smesso di fare il gioco di Wanda”. Commenti al veleno e comportamenti infantili nonostante la situazione delicata.

L’affetto dei tifosi in Turchia

Wanda Nara è stata avvolta da tanto affetto al suo arrivo a Istanbul. L’argentina, nonostante il momento buio e le cure da iniziare, non ha smesso di aggiornare i propri followers. Un modo per distrarsi, ma anche per ricambiare la vicinanza. La showgirl nelle scorse ora ha mostrato la sua grande casa, con tanto di orto, scatenando le reazioni (positive) del web.

Il video che ha postato, con tanto di didascalia “La mia casa a Istanbul”, ha raggiunto 16 milioni di utenti e più di mezzo milione di like e migliaia di commenti dai suoi followers. “Non sei sola”, questo è il pensiero. E ora Wanda è pronta a combattere.