Wanda Nara, l’accoglienza in Turchia e cosa è successo in aereo con Icardi

L'attaccante argentino e Wanda Nara hanno ricevuto l'abbraccio da tifosi al loro arrivo in aeroporto: l'accoglienza da Re e i numeri da bomber per il Galatasaray

29-07-2023 11:32

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Una star in Turchia, potrebbe essere il nome di un film, ma è solo l’accoglienza che i tifosi del Galatasaray hanno riservato a Mauro Icardi. L’attaccante argentino è atterrato ieri 28 luglio, alle 23 italiane circa, all’aeroporto di Istanbul, con la moglie Wanda Nara e i figli, e ha ricevuto subito l’abbraccio del popolo. Cori, striscioni e tante foto per uno dei protagonisti della vittoria della Super League.

Galatasaray-Icardi, le cifre dell’acquisto

Il Psg nelle scorse ora ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Icardi per 10 milioni di euro, dopo il prestito della passata stagione sempre al club turco. L’attaccante nello scorso campionato è stato determinante con i suoi gol. Ne ha realizzati 22 in 24 giornate, fornendo anche 7 assist. Numeri da capogiro per un giocatore che ha sempre dimostrato grande feeling con le porte avversarie. I tifosi hanno ricambiato con grande affetto e riconoscenza, trattandolo da stella della rosa.

Wanda Nara e lo scatto in aereo

I comfort di certo fanno parte della famiglia di Mauro Icardi. Come di consueto per volare a Istanbul ha utilizzato un volo privato con tanto di letto. E le foto sui social non potevano mancare. “Amo dormire ma ancor di più farlo in aereo” – ha scritto la showgirl argentina su Instagram, con tanto di scatto che riprende lei e il marito abbracciati.

Un post che evidenzia il loro legame, soprattutto dopo le notizie dei problemi di salute di Wanda Nara. La stessa però nelle scorse ore ha smentito tutte le voci sulle cure: “Non vado a fare nessun trattamento in nessun paese“ – ha scritto rispondendo ai dubbi dei fan preoccupati – “Vado per accompagnare Mauro“.

Icardi e l’amore per la Turchia

L’ex Inter in Turchia ha trovato la sua pace. Si è rilanciato dopo i problemi che lo hanno portato a lasciare l’Inter e poi anche il Psg. L’argentino avrebbe anche rifiutato una proposta dall’Arabia Saudita per continuare a giocare in Europa.

Ora ha firmato un contratto triennale ed è pronto a ripetersi con il Galatasaray. La squadra di Boruk potrebbe dare filo da torcere anche in Champions League e sicuramente sarebbe tra quelle da evitare tra i club di quarta fascia per non complicarsi la vita ai gironi. Per farlo però devono prima conquistare l’accesso ai gironi e superare il Zalgiris ai preliminari dopo il 2-2 dell’andata. Icardi è carico, i tifosi anche, adesso sarà il campo a parlare e serviranno i suoi gol per sentire la musichetta europea.