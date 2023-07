Inter, Cuadrado ha già fatto dimenticare i veleni: per i tifosi l'errore è Correa

Bene Frattesi, il neo acquisto dell’Inter già in forma e in gol

C’è chi tra i tifosi del Milan prova a scherzare sulla prima prestazione dell’Inter: “Frattesi ottimo goal, diventerà presto il capocannoniere in SerieA. Lautaro già in formato UCL, e ho visto ottime cose, Correa ha già la gamba fresca, è pronto per segnarne almeno 2 questa stagione.” In risposta, scrive un tifoso dell’Inter: “Ma invece di sfottere…andare al mare no? Poi non dire che siamo noi a provocare!”

Eppure dalla gara di oggi esce già una certezza per il centrocampo di Inzaghi: Frattesi, il quinto centrocampista più pagato nella storia dell’Inter (33 milioni) è già acclamato a gran voce dal popolo nerazzurro. “Molto bene Frattesi. Molto bene Cuadrado; “Molto felice di Frattesi e Cuadrado“; “Complimenti a Frattesi, finora pare che i soldi siano stati ben spesi”.

Sensi e Thuram in condizione crescente

La carriera di Sensi è stata da sempre caratterizzata da continui infortuni ma adesso pare che sia già in notevole ripresa. Anche Thuram, il neo acquisto dell’Inter per l’attacco, ha disputato una buona gara. Le reazioni dei tifosi sono positive per entrambi: “Dopo 15 minuti di amichevole arrivo alla conclusione che Sensi se non si infortunasse ogni due partite restando 6 mesi fuori.

Bene anche Thuram”; “A questo Inter serve con urgenza un portiere e un’altra punta, io Sensi lo terrei. Thuram deve prendere ancora condizione ma ha una bella tecnica”; L’Inter deve scegliere bene e in fretta il 9, perché quel numero dietro la schiena di Thuram rischia di diventare un grosso equivoco. Il francese può fare bene, ma le cose migliori le fa muovendosi in zone diverse del campo”. E ora il prossimo test per i nerazzurri sarà contro il PSG, martedì 1 Agosto alle ore 12:00.