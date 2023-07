Calciomercato: Inter, non solo Frattesi. Rinnovano Calha e Bastoni. Il Milan prepara la risposta

In attesa dell’ufficializzazione dell’affare Frattesi, l’Inter rinnova i contratti di Calhanoglu e Bastoni. Il Milan non resta a guardare, accelera per Reijnders e incassa il gradimento di Pulisic

05-07-2023

Giornata interlocutoria per il calciomercato. Dopo i fuochi d’artificio dell’Inter nei giorni scorsi, i nerazzurri si concentrano su due rinnovi importanti: quelli di Calhanoglu e Bastoni. Ma il Milan non resta a guardare e prova ad accelerare. A Roma intanto cresce la voglia di Daichi Kamada che sembra essere il primo obiettivo per i giallorossi di Mourinho.

Inter, scatenata: dopo Frattesi, il rinnovo di Bastoni e Calhanoglu

L’Inter sembra la squadra più “in forma” in questa fase di mercato. La società nerazzurra ha di fatto aperto i giochi con l’arrivo di Marcus Thuram, ottimo elemento in attacco dopo la partenza di Dzeko e quella probabile di Correa. Poi ha piazzato il primo vero colpo di questa sessione riuscendo a beffare tutte le contendenti per arrivare a Davide Frattesi, che domani dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter.

Ma è tempo anche di rinnovi in casa nerazzurra: il primo è stato quello di Alessandro Bastoni, con il difensore classe 1999 che ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla Benamata fino al 2028. Per il difensore si parla di un consistente aumento di ingaggio che dovrebbe portarlo a guadagnare intorno ai 5,5 milioni euro all’anno più bonus.

Il secondo rinnovo è quello di Hakan Calhanoglu che nella prossima stagione potrebbe avere un ruolo ancora più importante nello scacchiere di Simone Inzaghi. Sarà lui a prendere il posto di Marcelo Brozovic nel ruolo di regista e la società gli ha voluto dare massima fiducia con un rinnovo di contratto che lo lega fino al 2027.

Milan, Moncada prepara il doppio colpo Reijnders-Pulisic

Giornata molto importante anche in casa Milan con Moncada che sembra essere in trattativa avanzata con l’AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. Il 24enne olandese è diventato l’obiettivo principale per il centrocampo, c’è ancora una po’ di distanza tra le parti con i 19 milioni offerti del Milan che sembrano non essere ancora sufficienti per superare lo stallo.

Accelerazione evidente anche per Christian Pulisic. Il giocatore statunitense sembra aver dato il totale gradimento per la soluzione Milan, ma c’è ancora da lavorare con il Chelsea. Dopo le spese folli dell’ultimo anno, i Blues vogliono provare a fare cassa e sperano di ottenere un’offerta super dall’Arabia Saudita. I rossoneri aspettano sicuri di avere il gradimento del giocatore.

Juventus, Giuntoli in fase di studio: piace Holm

Cristiano Giuntoli è appena arrivato in casa Juventus anche se c’è chi assicura che il direttore sportivo avesse cominciato già da settimane a lavorare per il futuro bianconero. Il primo obiettivo del nuovo responsabile dell’area tecnica sarà sicuramente quello di sfoltire la rosa a cominciare da Arthur. La speranza è quella di incassare risorse fresche dai vestire sul mercato. L’obiettivo Milikovic-Savic sembra più lontano e ora i bianconeri pensano a Koopmeiners.

Giuntoli lavora con grande attenzione sulla corsia di destra lasciata vuota dall’addio di Juan Cuadrado. Tanti i nomi in lizza per il ruolo: insieme a Castagne e Nandez, il nuovo dirigente bianconero sembra guardare con molta attenzione a Emil Holm, il difensore classe 2000 dello Spezia è stato oggetto di interesse anche nel corso del periodo napoletano.

Kamada: irrompe la Roma, i giallorossi ora ci provano

La Roma fa sul serio per Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese sembrava pronto per essere il nuovo acquisto del Milan (prima dell’arrivo di Loftus-Cheek) ma i dirigenti rossoneri hanno raffreddato la trattativa dopo l’addio di Paolo Maldini. Ora ci prova seriamente la Roma, Mourinho ha dato il suo assenso alla trattativa con il giocatore che si è svincolato dall’Eintracht Francoforte e nei prossimi giorni ci potrebbe essere una forte accelerazione su questo piano.

Napoli: visite mediche per Kim, si spinge per il sostituto

Kim Min-Jae si prepara a diventare un giocatore del Bayern Monaco. Il difensore coreano dovrebbe svolgere le visite mediche con il team tedesco ed al Napoli andranno circa 58 milioni di euro. Gli azzurri cominciano a pensare al sostituto e nelle ultime ore il nome caldo è quello di Max Kilman del Wolverhampton, per il difensore inglese il club del presidente De Laurentiis avrebbe avanzato un’offerta da 35 milioni di euro.