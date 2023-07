Frattesi all'Inter. Accordo verbale col Sassuolo, ma i tifosi insorgono

L'Inter a un passo da Frattesi. Accordo verbale con il Sassuolo, sulla base di un prestito con obbligo fissato a 25 milioni di euro. Nell'operazione anche il cartellino di Mulattieri

04-07-2023 17:08

Davide Frattesi è vicinissimo all’Inter. I nerazzurri sarebbero pronti a chiudere l’affare con il Sassuolo per sbarazzare la nutrita concorrenza e porre fine al tormentone di questo avvio di calciomercato accaparrandosi l’oggetto del desiderio di mezza Serie A. Sui social, però, i tifosi della Beneamata non sembrano poi così felici della scelta fatta.

Si chiude il tormentone Frattesi

Torna alla Roma. Irrompe l’Inter. Il Milan fissa un incontro. Il Napoli chiede informazioni… Questo il, più o meno puntuale, aggiornamento quotidiano sul futuro di Davide Frattesi si è assistito fino a non più tardi di qualche minuto fa. Un vero e proprio tormentone di mercato, che ha visto coinvolte praticamente tutte le big del nostro campionato, ma che oggi potrebbe essersi indirizzato definitivamente verso la soluzione definitiva.

Frattesi terzo colpo Inter

A sbaragliare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del centrocampista del Sassuolo sarebbe, infatti, l’Inter, che definita la trattativa con l’Al-Nassr per il passaggio in terra saudita di Marcelo Brozovic, dopo aver presentato Marcus Thuram e praticamente chiuso per Yann Bisseck, ha deciso di accelerare per regalare a Simone Inzaghi il tanto agognato obiettivo numero uno di questa sessione di calciomercato.

Altra beffa per il Milan

In mattinata si era registrata una possibile accelerata del Milan, con i nerazzurri defilati e pronti a virare su Lazar Samardzic dell’Udinese. Tutto vero, fino a che la dirigenza della Beneamata non ha deciso di rompere gli indugi e, dopo l’incontro di ieri con l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevale, avanzare un’offerta in grado di avvicinare la richiesta di 35-40 milioni di euro fatta dagli emiliani.

Operazione da 33 milioni di euro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i due club sarebbe già stato raggiunto un accordo verbale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. La carta in grado di far saltare il banco e, con buona pace delle rivali, portare alla fumata bianca è l’inserimento nella trattativa del cartellino di Samuele Mulattieri, che dopo la cavalcata vincente con il Frosinone in Serie B, si appresta ad accasarsi in neroverde, portando l’operazione a un totale di 33 milioni di euro.

La scelta Frattesi delude i tifosi nerazzurri

Sui social, la notizia scatena i tifosi nerazzurri, con commenti che palesano anche delusione. Qualcuno, infatti, scrive: “Cavolo, io preferivo Samardzic” e ancora: “Se arriva anche Samardzic gran colpo…altrimenti non mi esalto”, “Penso arrivi solo Frattesi e basta sarebbe bello arrivo anche di Samardzic“, “Ma si, buttiamoli sti due spicci che abbiamo per il giocatore più scarso tra i due nominati”, “Al solito prendono quello più scarso e pagato di più”, “Boh non mi convince”, “Prendere Samardzic sarebbe stato troppo intelligente per la nostra società di me…“, “Mi spiace perché Samardzic > Frattesi come potenzialità, comunque 25 + Mulattieri è una buonissima operazione”.