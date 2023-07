Inter, il velenoso post d’addio di Brozovic scatena la rabbia dei tifosi

Fine della telenovela, il croato ha accettato l'offerta dell'Al-Nassr ma il suo saluto finale fa discutere

02-07-2023 09:24

Che sia o meno un happy-end lo dirà la storia ma la telenovela-Brozovic, dopo polemiche, rifiuti e un lungo braccio di ferro, è arrivata alla conclusione. Fumata bianca per il trasferimento del centrocampista dall’Inter all’Al Nassr. Manca solo l’annuncio ufficiale, atteso a breve, ma l’affare è chiuso. Dopo 5 anni Brozovic lascerà l’Inter con cui aveva rinnovato appena lo scorso anno.

Quanto guadagnerà Brozovic in Arabia

Il centrocampista firmerà un triennale da 26-27 milioni a stagione, l’Inter incasserà 18 milioni dalla cessione del cartellino. Per Zhang cinque milioni in meno rispetto a quelli pattuiti negli scorsi giorni, durante l’incontro in viale della Liberazione con i dirigenti arabi, ma comunque una somma importante per un giocatore di 31 anni che al lordo, compresi i bonus, guadagnava quasi 14 milioni a stagione (fino al 2026).

Brozovic pubblica un post muto con l’immagine di un circo

In nottata, ad affare praticamente fatto, Brozovic ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che sta scatenando una bufera sul web. Il post è muto, c’è solo l’emoticon di un circo. Cosa voleva dire il croato?

I tifosi dell’Inter scaricano Brozovic

Fioccano i commenti: “Menomale che si è tolto dalle balle, il vero pagliaccio è lui e tutto il suo entourage. Sarebbe stato il giocatore ideale per la Juve visto il livello di dignità. Credo che non faccia nemmeno un anno in arabia col carattere che ha. Buffone” e anche: “Siccome per me è stato un giocatore più da bassi che da alti, non mi faceva effetto entusiasmante … adesso con queste sue pubblicazioni, mi scade totalmente!” e poi: “Altro che buonuscita, io chiederei i danni al giocatore…”.

C’è chi scrive: “La società è un circo, con Zhang a capo e gli altri fenomeni in coda… non capisco l’errore” e ancora: “Brozovic che mette in luce ciò che è realmente chi gestisce la nostra società. Siamo gestiti da un circo”, oppure: “Inaccettabile vendere Brozovic per soli 18 milioni. Che polli. Sembra che siamo gli unici a non saper vendere…Per non parlare poi di Brozo e delle sue stories…Quanto è dura essere interisti…”

Il web è scatenato: “Finalmente anche Brozovic si è reso conto dove ha perso tempo tutto questo anno” e anche: “Lo sa pure Brozovic che l’Inter è una società di pagliacci“. Infine la chiosa ironica: “È un profondo ringraziamento alla società, in cui si è sentito come un bambino al circo, stupefatto e divertito”