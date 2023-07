Brozovic, la telenovela si conclude: va all’Al-Nassr, l'Inter incassa 18 milioni

Si è finalmente conclusa la telenovela riguardante il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha incontrato i dirigenti del club arabo a Parigi, all’Inter vanno 18 milioni di euro

01-07-2023 22:20

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una lunga trattativa che arriva finalmente alla conclusione, e quello che stava per diventare un vero e proprio caso di mercato trova la sua soluzione. Marcelo Brozovic nella prossima stagione giocherà con la maglia del club saudita dell’Al-Nassr, il croato ha superato le ultime resistenze e si prepara a diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.

Brozovic: il blitz degli arabi a Parigi

Per chiudere l’affare Brozovic, gli emissari del club arabo hanno deciso di intercettare il giocatore a Parigi. Un incontro in cui il croato ha potuto superare le ultime perplessità e mettere da parte tutti i dubbi che gli erano rimasti e chiudere dunque la trattativa. Ad Epic Brozo un contratto triennale da 26-27 milioni di euro a stagione con l’Al-Nassr che ha deciso di spingersi decisamente più avanti rispetto all’offerta iniziale di circa 20 milioni.

L’Inter fa un passo indietro: sì a 18 milioni di euro

Anche l’Inter ha dovuto fare un passo indietro. Nel corso della mattinata di ieri l’affare tra il club interista e quello arabo sembrava saltato forse definitivamente. I dirigenti nerazzurri infatti avevano pattuito una cessione a fronte di 23 milioni di euro ma proprio nella fase conclusiva della trattativa, i sauditi hanno deciso di fare marcia indietro mettendone sul piatto suo 15 (13+2 di bonus). Quindi di nuovo tutti al tavolo delle contrattazioni per raggiungere l’accordo a quota 18.

Brozovic all’Al-Nassr: prima le visite poi l’ufficialità

La situazione legata a Marcelo Brozovic sembrava in fase di stallo nelle ultime 24, le parti continuavano a parlare alla ricerca di una soluzione che tardava ad arrivare. Le cose hanno preso una piega diversa, anche gli occhi del grande pubblico, quando sono arrivate le immagini del centrocampista croato allo Shangri La Paris, un albergo di lusso della capitale francese. Il centrocampista e gli emissari dell’Al-Nassr hanno scelto la Francia per un incontro a tu per tu e per riuscire a superare la fase di stallo e proprio a Parigi, Brozo potrebbe effettuare le visite mediche necessarie per rendere l’affare ufficiale.