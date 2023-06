Brozovic all'Al-Nassr: un sì da 100 milioni di euro. L'Inter chiude per Frattesi

Il croato prenderà 100 milioni di euro in tre anni tra ingaggio fino al 2026 e bonus alla firma.

29-06-2023 22:23

Marcelo Brozovic all’Al-Nassr dove giocherà in squadra con Cristiano Ronaldo: tre anni di contratto per 100 milioni di euro al calciatore. 23 i milioni di euro destinati all’Inter che può investire la cifra per l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo.

La svolta di una delle trattative di mercato più dilatate di questi giorni ha trovato una svolta nelle ultimissime ore. Con buona pace del Barcellona, che a Brozo aveva fatto più di un pensiero. E con buona pace di Milan e Roma, le cui mire su Frattesi sono arcinote da tempo. Con ordine.

Arabia no, Arabia sì: il tira e molla di Brozo

Il tira e molla degli ultimi giorni aveva, a un certo punto, lasciato più di uno spiraglio a un epilogo a sorpresa: Marcelo Brozovic pareva lontano – con la testa, con la voglia – dai milioni con cui l’Arabia Saudita era disposta a coprire anche lui dopo la sequela infinita di nomi – da Benzema a Kantè – che già hanno detto si al corteggiamento dei club d’oriente.

Gli scenari che si stavano per paventare parevano davvero di altro tenore: Brozo che preferisce restare all’Inter, Brozo che vuole restare competitivo e provare a vincere nel calcio che conta, Brozo che in cuor suo aspetta solo l’offerta gusta del Barcellona.

Brozovic blocca il mercato di Marotta

Dopo il tributo riservato al centrocampista nerazzurro da parte della Curva Nord interista, che ne ha celebrato l’interismo senza se e senza ma, si era perfino arrivati a pensare che i no di Brozovic al trasferimento in Arabia diventassero un problema per l’Inter in generale e per la sua dirigenza in particolare, visto che, senza i soldi della cessione del croato, Ausilio e Marotta erano di fatto impossibilitati a investire sui nomi di prospettiva.

Tra tutti, Davide Frattesi: centrocampista classe 1999 in quota al Sassuolo, era un nome già ampiamente trattato e convinto, sebbene l’incertezza delle ultime ore da parte dell’Inter avesse di fatto spinto il cartellino di Frattesi verso pretendenti altrettanto convinte di affidare il corso futuro della propria mediana al neroverde.

Milan in primis, poi la Roma di Mourinho che già lo scorso anno aveva provato, invano e a più riprese, l’ingaggio di Frattesi. Invece no: la telenovela del trasferimento di Brozovic all’Al-Nassr ha svoltato nelle ultimissime ore. Il croato ha raggiunto l’accordo di massima con il club ed è pronto al trasferimento in Arabia. Le cifre sono mostre e ricalcano quelle cui ci stiamo abituando: a Brozo, tra ingaggio e bonus alla firma, sarebbero assicurati, 100 milioni di euro in tre anni.

L’Inter sblocca Frattesi e vince il derby col Milan

L’intesa tra le parti prevede un triennale fino al 2026: le visite mediche sono previste nella giornata di venerdì 30 giugno. La cessione del calciatore porterà nelle casse dell’Inter 23 milioni di euro: i soldi necessari per sbloccare l’affare Frattesi, accontentare le richieste avanzate dal Sassuolo per il calciatore e vincere la concorrenza delle altre pretendenti: anche stavolta, dopo quanto accaduto con Thuram, il derby di mercato parla nerazzurro.