Inter, perché Brozovic può bloccare il mercato di Marotta: lo scenario

Brozovic non è convinto del trasferimento in Arabia Saudita e vorrebbe restare in Europa: l’Inter, per ragioni di bilancio, vuole cederlo ma senza l’offerta del Barcellona i centrocampista resta a Milano

29-06-2023 18:00

Ci avviciniamo inesorabilmente all’apertura del mercato estivo e le telenovelas estive, di calciomercato, iniziano ad intrattenerci ed ad accompagnarci nel corso delle nostre giornate. Una delle storie che ci sta accompagnando da qualche giorno a questa parte è quella che riguarda il passaggio del centrocampista croato dell’Inter, Brozovic, in Arabia Saudita, all’Al-Nassr. La proposta non convince l’esperto centrocampista che speroni una chiamata dalla Spagna.

Brozovic in nerazzurro

Andiamo per ordine: fino a prova contraria, Brozovic, è un giocatore dell’Inter. Questa è l’unica certezza che si ha in questo delicato momento. Meglio ancora, una certezza che abbiamo è che il centrocampista croato è stato messo sul mercato da parte dell’Inter per questioni di bilancio. Brozovic, però, ora come ora, non ha la volontà di lasciare Milano: specialmente a condizioni decise da terzi. Le voci di corridoio riportano di un Brozovic stizzito e risentito con la società e che non abbia l’idea di trasferirsi in Arabia. Il croato vuole essere protagonista in campionati di livello.

Il motivi dello stallo

Brozovic in nerazzurro resterebbe, ma la chiamata dalla Spagna, sponda Barcellona, potrebbe immediatamente far cambiare idea al croato. La catalogna è la meta prescelta per l’esperto centrocampista: secondo quanto ripotato da Sportmediaset, il club blaugrana avrebbe fatto una proposta all’intermediario che l’Inter aveva scelto per trattare invece con gli arabi. I dirigenti del Barcellona avrebbero successivamente contattato l’agente in questione, il quale poi avrebbe dovuto avvisare il club nerazzurro. Brozovic, però, solo successivamente sarebbe venuto a consocenza dell’offerta del Barca ed avrebbe bloccato la cessione, creando un problema a Giuseppe Marotta.

La difficoltà di Marotta

L’attaccante belga Romelu Lukaku vuole continuare a giocare in Europa e vuole tornare ad indossare la maglietta nerazzurra dell’Inter. Il centravanti classe 1993 avrebbe rifiutato, nuovamente, una proposta proveniente dall’Arabia – Al Hilal – ed avrebbe mandato un altro duro messaggio al Chelsea.

Marotta vorrebbe riporare Lukaku in nerazzurro: secondo le notizie provenienti dall’Inghilterra, l’Inter sarebbe disposta presentare una nuova offerta al club londinese, con un obbligo di riscatto inizialmente fissato a 30 milioni. Un aiuto, in termini economici, verrebbe rappresentato dalla cessione di Brozovic, ad oggi, però, le certezze sono poche ed il mercato nerazzurro è in leggero stand-by