L'Inter non molla Lukaku: c'è un piano per comprarselo dal Chelsea

I Blues pronti a cedere Big Rom al primo club che farà l'offerta giusta. L'Inter vuole usare i soldi della cessione di Onana per avere il belga a titolo definitivo.

26-06-2023 11:30

La storia d’amore tra l’Inter e Romelu Lukaku potrebbe continuare. La società nerazzurra non ha nessuna intenzione di mollare la presa e avrebbe un nuovo piano per avere, tutta per sé, Big Rom.

Inter, Lukaku può tornare solo a titolo definitivo

Il Chelsea è stato chiaro: basta prestiti. Chi vuole l’attaccante belga si deve presentare ai Blues con un’offerta per acquistarne il cartellino, una proposta non inferiore ai 40 milioni di euro.

L’Inter pareva tagliata fuori, tanto che si è parlato di un possibile interessamento del Milan, ma, in realtà, i nerazzurri non hanno intenzione di mollare Big Rom e avrebbe pronto un piano per acquistarlo definitivamente.

Inter, i soldi di Onana per arrivare a Lukaku

L’idea sarebbe molto semplice. Sacrificare Andrè Onana e, con i soldi della sua cessione, sedersi al tavolo con il Chelsea per Romelu Lukaku. Il Manchester United vuole il portiere camerunese a tutti i costi e sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro.

I soldi necessari per finanziare l’operazione Romelu Lukaku, anche se servirebbe puro un sacrificio da parte dello stesso attaccante belga, ovvero un taglio del suo stipendio, pari attualmente a 8,5 milioni di euro a stagione.

Lukaku, sullo sfondo resta l’offerta degli arabi

Purtroppo, per chiudere la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, non ci sarebbe molto tempo. Il club inglese non vuole aspettare molto e neppure lo stesso Big Rom.

Sul piatto c’è anche la ricchissima offerta dall’Arabia Saudita con l’Al-Hilal pronto a garantirgli ben 30 milioni di euro a stagione per giocare nel massimo campionato professionistico arabo (dove stanno sbarcando sempre più campioni). Romelu Lukaku ha ancora l’Inter nel cuore e spera di tornare a Milano, sponda nerazzurra, ancora una volta ma non ha intenzione di attendere all’infinito. L’Inter deve mettere in atto il suo piano in tempi rapidi per garantirsi, nuovamente, Big Rom e affiancarlo a Lautaro Martinez e al neo arrivato Marcus Thuram.