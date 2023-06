L'avvocato di Lukaku chiude al Milan: “Aspettiamo l'Inter”

Ledure: “Non parliamo con i rossoneri, la prossima mossa spetta ai nerazzurri. Il Chelsea si aspetta un'offerta seria”

23-06-2023 08:32

Sebastian Ledure, l’avvocato che cura gli interessi di Romelu Lukaku, spegne il derby tutto milanese per il suo assistito, dopo l’indiscrezione di ieri mattina della Gazzetta dello Sport. “Non ci sono discorsi in corso col Milan. Romelu vuole continuare a giocare in Europa, lo ha confermato rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita oggi”.

Il Chelsea attende: “La posizione del Chelsea è chiara, i club interessati devono presentare un’offerta seria. Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro”. I Blues chiedono 40 milioni per far partire l’attaccante belga.