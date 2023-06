Lukaku, no all’offerta choc dall’Arabia Saudita: ora l’Inter ha un vantaggio

Secondo la stampa inglese, Romelu Lukaku avrebbe rifiutato un’offerta da 58 milioni di euro dall’Al-Hilal: una scelta che dà un’arma in più all’Inter contro il Chelsea

29-06-2023 16:35

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

C’è chi dice no. In questo caso si tratta di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è reduce da una stagione tra molti alti e bassi: L’infortunio che lo ha a lungo tenuto lontano dal campo, la pessima esperienza al Mondiale in Qatar con la maglia del Belgio e anche la finale di Champions League contro il Manchester City in cui non ha brillato.

Lukaku: no all’offerta choc dall’Arabia Saudita

Dall’Inghilterra ora però rimbalza anche un’importante novità che riguarda Big Rom: secondo Sky Sport UK infatti l’attaccante avrebbe detto di no ad un’offerta che arriva dall’Arabia Saudita con l’Al-Hilal che avrebbe messo sul piatto della bilancia un ingaggio da 50 milioni di sterline (58 milioni di euro) a stagione. Un’offerta incredibile che avrebbe fatto vacillare chiunque ma non il colosso belga che vuole solo la maglia dell’Inter e che sta facendo di tutto pur di rimanere a Milano.

Inter, da Lukaku arriva un clamoroso assist

Per l’Inter si tratta ovviamente di una buona notizia e non solo perché Lukaku dimostra ancora una volta di essere fortemente legato ai colori nerazzurri. I più scontenti in questa circostanza sono infatti gli inglesi del Chelsea che stanno facendo di tutto pur di riuscire a vendere Big Rom e cercare di rientrare almeno parzialmente dall’investimento fatto due anni fa.

La decisione di snobbare la Saudi League fornisce all’Inter una clamorosa occasione, i nerazzurri grazie a questo rifiuto si mettono in una posizione di vantaggio nei confronti dei Blues e la tattica di Marotta è quella di riuscire a convincere la dirigenza inglese che la migliore offerta è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni formulata proprio dai nerazzurri.

Inter, il rifiuto di Lukaku crea scalpore sui social

La notizia relativo alla scelta di Lukaku di rifiutare l’offerta choc dall’Arabia Saudita arriva sui social e provoca sentimenti contrastanti tra i tifosi dell’Inter. Ovviamente sono in tanti a volere una sua permanenza a Milano ma le cifre in ballo fanno girare la testa anche ai fan: “58 milioni di euro netti a stagione mi sembrano un tantino esagerati – scrive Giuseppe – Non credo proprio che avrebbe rifiutato un’offerta del genere”. Mentre per Fyoo: “E’ più interista di Peppino Prisco”.

La decisione di Lukaku però dà all’Inter un grande vantaggio nella trattativa con il Chelsea: “La situazione di Lukaku è semplice: o torna da noi o torna da noi. Il Chelsea può frignare quanto vuole, l’Inter può aspettare anche il 31 agosto e poi rispondere alla supplica del Chelsea che lo lascerebbe andare per forza. Nessuna squadra può tenere uno così fuori rosa”.