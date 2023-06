Mercato Inter, dopo Thuram Marotta punta altri parametri zero: da Pirlo a Onana, ecco i più importanti senza spendere in cartellini

Nel corso della sua lunga carriera, Giuseppe Marotta ha fatto del ‘Parametro zero’ una tradizione: sono tanti i giocatori arrivati da svincolati che hanno fatto la storia dei club del dirigente

26-06-2023 17:40

Mancano sempre meno giorni all’apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Ciò nonostante, quasi in contemporanea, sono diversi i contratti di molti giocatori che termineranno il 30 giugno: successivamente saranno svincolati e di conseguenza liberi di scegliere una nuova squadra. Un grande intenditore di “parametri zero” è assolutamente Giuseppe Marotta, AD del club nerazzurro dell’Inter. Nel corso della carriera da dirigente, Marotta ha sempre strappato grandi nomi a costo zero.

I colpi alla Juventus: Andrea Pirlo e Pogba

È il primo colpaccio di Marotta nell’estate del 2011. Andrea Pirlo sveste la maglia del Milan da campione d’Italia per indossare il bianconero e iniziare un nuovo ciclo vincente. I grandi colpi alla Juventus.Il secondo colpo incredibile arriva appena una stagione dopo dando di fatto il via ad una sorte di tradizione per Marotta. Nella stagione dopo l’acquisto di Pirlo a Torino sbarca Pogba. Il francese esplode subito e conquista tutti. La rivendita è il vero fiore all’occhiello: frutterà una cifra vicina ai 100 milioni.

Gli attaccanti: i migliori colpi a zero di Marotta

Dopo aver preso a zero Fernando Llorente, Marotta torna a battere il mercato dei parametri zero andando a cercare giovani talenti prossimi scadenza. Dopo una decisa manovra, è Coman a sposare il progetto della Juventus ed a trasferirsi a Torino. Il giovane esterno, ex giovanili del Psg, non riuscirà ad imporsi a Torino ma frutterà un una buona cessione: sono oltre 28 i milioni tra prestito e cessione definitiva versati dal Bayern Monaco. Marotta non si risparmia nemmeno a Milano: dopo aver fatto molto bene con i parametri zero in bianconero, l’Ad riempie di speranze anche l’Inetr. Marotta, dopo una efficace manovra, riesce a portare a Milano – sponda nerazzurra – il Nino Maravilla Alexis Sanchez dal Manchester United.

I migliori acquisti all’Inter

Forse uno dei capolavori di Marotta in nerazzurro: il portiere camerunese Andrè Onana, vera e propria rivelazione dell’annata Nerazzurra, nel corso della scorsa stagione, grazia a Marotta, aveva rifiutato il Barcellona e scelto l’Inter. Onana ha raccolto alla perfezione eredità di Handanovic, facendosi trovare pronto anche prima del previsto. Ad ora, dato il forte inserimento del Manchester United, Onana potrebbe lasciare l’Inter e portare nelle casse nerazzurre un discreto gruzzolo.

Marotta ha però blindato il centrocampo nerazzurro nel 2021 quando, dopo il mancato rinnovo con il Milan, punta forte su Calhanoglu. Il colpo di mercato è il grande sgarbo ai “cugini” rossoneri ed il feeling coi tifosi scatta quasi subito. Dopo una prima stagione di adattamento, Calha fa il salto di qualità e diventa uno dei grandi protagonisti della cavalcata in Champions dei nerazzurri.

Insieme a Onana, Marotta punta ed ottiene a parametro zero l’esperto fantasista armeno Mkhitaryan. Dopo l’addio con la Roma, l’ex Borussia Dortmund si trasferisce in nerazzurro e si rivela fondamentale nel corso della stagione dei ragazzi di Simone Inzaghi.